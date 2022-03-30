Лиза Арзамасова пришла на презентации своей книги вместе с мамой

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото с мероприятия, на котором ее поддержала мама - ровесница Ильи Авербуха. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова расширяет горизонты. Она не только блистает на сцене, снимается в кино, но еще и пишет книги. Накануне состоялась презентация нового творения Лизы Арзамасовой под названием «Костик из солнечного переулка». На презентацию детской книги Арзамасовой пришло много народа. «Я счастлива, что многие из вас пришли семьями. Я в восторге от того, что книгу серьёзно и бережно обсуждали взрослые люди, которые ее уже прочитали. И я благодарна всем, кто купил книгу вчера. Все экземпляры, приготовленные для этого мероприятия магазином, были проданы. И для меня это - Чудо! Я не могу принять это как должное... ❤️❤️❤️», - поделилась Лиза. Публикацию актриса сопроводила совместным снимком со своей мамой Юлией, которая является ровесницей своего зятя Ильи Авербуха. В кадре Лиза Арзамасова предстала в красном жакете с золотыми пуговицами и подаренным мини-тортиком в руках.Лиза Арзамасова с мамой «После презентации книжки зашли с друзьями и мамой в кафе, выпить кофе и немножко «отжить» эмоции. Раскрыла я сладкий подарок и снова растрогалась до слёз 🙏🏻☺️ Тортик по мотивам обложки книги. Как же это мило! Спасиииибо! 💖», » — написала в телеграм-канале Лиза Арзамасова. «Вы очаровательны, Лиза и Юля! А тортик — очень классный подарок, и я думаю, очень вкусный», «Какие вы хорошие, просто замечательные — мама и дочь», «Вы с мамочкой такие замечательные», «Как трогательно. Мамочке привет», — отреагировали подписчики Лизы Арзамасовой на ее фото с мамой.