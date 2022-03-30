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Магнитные бури в апреле 2022 года

Магнитные бури в апреле 2022 года

Магнитные бури представляют собой большую опасность для метеочувствительных людей. К счастью, ученые научились довольно точно предсказывать их появление в ближайшем будущем. Настало время узнать, будут ли бури в этом апреле.


Эксперты сайта dailyhoro.ru в любой из дней советуют следовать десяти правилам крепкого здоровья и сильной энергетики. Особенно важно это в дни магнитных бурь и смены погоды. Это универсальное и лучшее средство от недомогания и усталости.

Начало апреля — начало проблем

Вторую половину месяца проанализировать на возможное появление магнитных бурь не получится максимально точно, так как прогноз составляется заранее. Зато получится проанализировать первые дни месяца. Согласно прогнозам, 1 и 2 апреля нас ожидается резкое повышение магнитной активности, вызванной мощной, но кратковременной вспышкой на Солнце.

В первые дни апреля нас ждет магнитная буря первого уровня. Проблема этой вспышки будет в том, что она окажется весьма резкой. Это может ударить по нашему с вами здоровью, причем не исключено, что под ударом окажутся не только метеочувствительные люди.

Как обойти стороной проблемы со здоровьем в начале апреля


Самый главный совет касается тех, кто любит придумывать ложные симптомы и болезни. Старайтесь избавляться от мнительности. Конечно, тело может среагировать на магнитную активность, но эта реакция может быть не такой как у всех. Ученые до сих пор точно не могут ответить на вопрос о том, как и почему возмущение геомагнитного поля влияет на наше здоровье.

Первое, что нужно делать — это не реагировать бурно на подобные новости. Принимайте их в расчет, но не накручивайте себя. Если начать переживать, проблемы возникнут и без бури.

Если же вы болеете или у вас ослаблен иммунитет, вам стоит быть осторожнее и не переутомляться. То же самое касается всех тех, для кого 1 и 2 апреля станут стрессовыми днями. Если вы будете измотаны физически и эмоционально, вероятность того, что ваш организм может дать сбой, повысится.

Оставайтесь оптимистами, чтобы сохранить здоровье. Будьте жизнерадостны, чтобы попросту не заметить повышения активности Солнца.

Если вы на сто процентов уверены в своей уязвимости, старайтесь следовать простейшим рекомендациями и правилам:


воздержитесь от употребления горячительных напитков и переедания. Избегайте употребления в пищу жирной, острой и соленой еды. Умеренность — ваш лучший друг;
больше пейте чистой воды. Можно пить также зеленый чай, соки, компоты. Главное — не налегать на кофе. Это главный враг хорошего самочувствия 1 и 2 апреля;
не сидите взаперти. Постарайтесь выбираться почаще на улицу. На свежем воздухе будет проще справиться с тревожными мыслями. Тяжелые физические нагрузки лучше перенести на другие дни. Полезными будут прогулки, непродолжительные поездки на велосипеде, походы в бассейн.
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По материалам: dailyhoro.ru

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