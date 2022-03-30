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Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа

Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа

23:15  Автор: Жанна Звягина



Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в среду назвал «лучшие» способы оставить Европу без газа.

«Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить «Северный поток», заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — говорится в сообщении.

Ранее Медведев заявил, что мировые державы вскоре будут вынуждены договариваться о новом финансовом порядке. По его словам, доверие к резервным валютам «тает, как утренний туман», в связи с чем отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит фантастической перспективой. 

Рублю поддали газу


28 марта президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу расчетов за газ со странами из перечня недружественных на рубли. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, новый механизм оплаты не начнет действовать сразу, это затяжной процесс.



#газ #торговля


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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