Минэкономразвития согласует экспертов по вопросам СЭЗ Крыма и Севастополя

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Министерство экономического развития будет согласовывать персональный состав экспертных советов по вопросам свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Крыма и Севастополя. Такое постановление кабмина от 21 марта 2022 года № 423 вступает в силу с 30 марта.

Отмечается, что утверждать состав экспертных советов будут высшие исполнительные органы государственной власти этих регионов. При этом, Минэкономразвития будет согласовывать персональный состав комиссий.

В ноябре 2014 года был подписан закон о создании в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны сроком на 25 лет. СЭЗ предполагает особый режим налогообложения, градостроительной деятельности и землепользования, применение процедуры свободной таможенной зоны, предоставление участникам субсидий и гарантий.

Законы, вступающие в силу с 30 марта

Свободная экономическая зона на территориях Крыма и Севастополя начала работу в 2015 году. В 2021 году на один рубль предоставляемых льгот резидентам приходилось 3,77 рублей инвестиций. Всего с начала проекта в СЭЗ вложили более 207 миллиардов инвестиций, что позволило создать там более 75 тысяч рабочих мест.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

#Крым #бизнес

22