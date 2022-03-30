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Минэкономразвития согласует экспертов по вопросам СЭЗ Крыма и Севастополя

Минэкономразвития согласует экспертов по вопросам СЭЗ Крыма и Севастополя

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Министерство экономического развития будет согласовывать персональный состав экспертных советов по вопросам свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Крыма и Севастополя. Такое постановление кабмина от 21 марта 2022 года № 423 вступает в силу с 30 марта.

Отмечается, что утверждать состав экспертных советов будут высшие исполнительные органы государственной власти этих регионов. При этом, Минэкономразвития будет согласовывать персональный состав комиссий.

В ноябре 2014 года был подписан закон о создании в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны сроком на 25 лет. СЭЗ предполагает особый режим налогообложения, градостроительной деятельности и землепользования, применение процедуры свободной таможенной зоны, предоставление участникам субсидий и гарантий.

Законы, вступающие в силу с 30 марта


Свободная экономическая зона на территориях Крыма и Севастополя начала работу в 2015 году. В 2021 году на один рубль предоставляемых льгот резидентам приходилось 3,77 рублей инвестиций. Всего с начала проекта в СЭЗ вложили более 207 миллиардов инвестиций, что позволило создать там более 75 тысяч рабочих мест. 


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#Крым #бизнес


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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