Минобороны РФ: Синагога в Умани использовалась как пункт сбора нацформирований

Тема: Военная операция на Украине

11:39 Автор: Варвара Комарова

Министерство обороны РФ обладает доказательствами использования Киевом здания синагоги в городе Умань Черкасской области Украины в качестве пункта сбора и переправки оружия и боевиков. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Именно киевский режим в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие (культовые. — Прим. ред.) объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях. Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке, дом 1», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на сделанных 21 марта фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами. Для перевозки националистов и иностранных наемников из западных регионов Украины используются автобусы со знаком «Дети», добавил Конашенков.

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Также Конашенков сообщил, что в ходе военной спецоперации ВС РФ уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области; в Ровенской области близ границы с Белоруссией был сбит украинский Су-24; уничтожены склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий. В районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области российская авиация поразила штаб украинских сил специальных операций. За прошедшие сутки были поражены 64 военных объекта Украины, в том числе три зенитных ракетных комплекса.

С 24 февраля проходит военная операция армии России, целями которой названы демилитаризация и денацификация Украины. Решение о ее проведении было принято после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские военнослужащие наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры страны.

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