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Надежда Бабкина имеет совместный бизнес с молодым мужем

Надежда Бабкина имеет совместный бизнес с молодым мужем
Певица Надежда Бабкина и Евгений Гор организовали семейный бизнес по производству ароматических свечей и открыли свой магазин. 72-летняя Надежда Бабкина уже более 15 лет состоит в гражданском браке с Евгением Гором, который младше нее на 31 год. Артистка рассказывала, что не собирается выходить за избранника замуж и не спешит съезжаться с ним – ее вполне устраивает, что они с возлюбленным живут в разных домах. Однако, как выяснилось, у пары есть общий семейный бизнес по производству свечей и другой ароматической продукции. Руководит мануфактурой, выпускающей продукцию под собственным брендом, Гор, и дело его, похоже, успешно развивается. Так, в прошлом декабре супруги открыли в Москве свечной бутик, где можно купить их товары, причем, как рассказывают посетители, цены в магазине не запредельные – свеча ручной работы стоит от 900 рублей, пишет «КП».
Надежда Бабкина и Евгений Гор в своем бутике - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Сейчас, конечно, в условиях нестабильной экономической ситуации бизнес Бабкиной и ее гражданского супруга может столкнуться с трудностями из-за роста цен на сырье, как это произошло, к примеру, с Оксановой Самойловой или сестрой Ольги Бузовой, но звездная чета, наверняка, найдет решение. К слову, среди отечественных знаменитостей многие имеют сторонние источники дохода. Так, восстанавливающий здоровье Дима Билан тоже не останется без средств к существованию, если не сможет выходить на сцену. Известно, что артисту принадлежит трехзвездочный мини-отель в Коломне, который он открывал еще с бывшим мужем старшей сестры. Однако после развода родственницы исполнитель выкупил гостиницу на 29 номеров и теперь владеет ею единолично.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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