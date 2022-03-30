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Новый трейлер с геймплеем Sniper Elite 5 демонстрирует стрельбу

Новый трейлер с геймплеем Sniper Elite 5 демонстрирует стрельбу


Разработчики из студии Rebelion представили новый геймплейный трейлер проекта Sniper Elite 5, в котором уделили внимание стрельбе. В небольшом видео можно посмотреть стрельбу из различного оружия — в первую очередь, из снайперских винтовок.


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Разработчики вместе с тем отмечают, что в Sniper Elite 5 они «разработали новую систему настройки оружия, позволяющую игрокам адаптировать свое оружие в соответствии со своим стилем игры». Заявлено, что игроки получат в свое распоряжение «прицелы, глушители, приклады, дульные тормоза, материалы и многое другое», чтобы составить оптимальную под себя модификацию оружия.


Напомним, что релиз Sniper Elite 5 состоится 26 мая на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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