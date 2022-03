Объявлена дата выхода долгожданной The Stanley Parable на Xbox





Игра The Stanley Parable: Ultra Deluxe должна была выйти на Xbox еще в 2019 году, но до сих пор она не стала доступна игрокам. Проект много раз переносили, и в конце прошлого года разработчики объявили, что релиз проекта состоится в начале 2022 года. Теперь же есть точная дата — The Stanley Parable: Ultra Deluxe выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S уже 27 апреля 2022 года.

The Stanley Parable — игра, которая была отлично воспринята в Steam, но в оригинальном варианте она так и не добралась до консолей. При этом, с момента выхода оригинала прошло уже около 10 лет, и разработчики отмечают, что в The Stanley Parable: Ultra Deluxe будет немало существенных изменений. В частности, обещают значительно расширенный мир игры и новые концовки.

Ниже можно посмотреть трейлер с датой релиза The Stanley Parable: Ultra Deluxe, который сегодня представили.

