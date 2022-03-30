Оказалось, Юлия Барановская неплохо зарабатывает на шоу «Мужское/женское»

41-летняя телеведущая Юлия Барановская разбогатела благодаря Первому каналу. Уже примерно месяц популярного шоу «Мужское/женское» нет в сетки вещания Первого канала. Поговаривали, что проект собирались прикрыть, однако ведущие эту информацию опровергают. Юлия Барановская пообещала, что телезрители обязательно увидят новые выпуски, просто чуть позже — сейчас, в связи со всем известными событиями, Первый канал приостановил производство развлекательного контента. Поклонники шоу с нетерпением ждут возвращения «Мужского/женского» в эфир, но можно сказать абсолютно точно — ведущие проекта ждут этого заветного дня ничуть не меньше. Для Барановской доход от этой передачи — основной.Юлия Барановская - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Известный блогер Рустам Солнцев рассказал, что за месяц работы бывшая жена Аршавина получает около двух миллионов рублей, а ее соведущий Александр Гордон и того больше. Однако, меньше года назад издание «Экспресс-газета» тоже взялось за подсчет финансовых средств Барановской, и данные журналистов несколько разнились с тем, что говорил Рустам. По их данным, Барановская получает в месяц около 500 тысяч рублей, однако помимо «Мужского/женского» у нее есть и другие «денежные потоки». Например, на рекламе в соцсетях Юлия зарабатывала в месяц около 2 млн рублей, а за ведение мастер-классов ей платят в среднем 1,5 млн рублей. Также ежемесячно Юлия получает по 100 тысяч рублей за авторские отчисления за автобиографию «Все к лучшему», а также по 340 тысяч от Андрея Аршавина — алименты на троих детей.Юлия Барановская - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Барановская и Аршавин, напомним, состояли в гражданском браке несколько лет и жили в Великобритании, однако футболист не гнушался сходить налево и в итоге ушел от Юлии, когда она была беременна младшим ребенком. Инсайдеры сообщали, что Аршавин просто «сбежал» от Юлии, поскольку она доводила его. «Будучи в Лондоне, она бросалась с кулаками на всех женщин, которые приближались к Аршавину ближе чем на метр», — говорили в окружении футболиста.