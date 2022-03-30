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Певица Жасмин унаследовала огромные долги

Певица Жасмин унаследовала огромные долги
Певица Жасмин получила повестку в суд. Артистка получила плохие новости после возвращения из Израиля, где похоронен её отец. Лев Манахимов скончался прошлым летом из-за последствий коронавирусной инфекции. Спасением его жизни занимались лучшие столичные врачи, но им не удалось совершить чуда. На днях Жасмин узнала о том, что после смерти отец оставил ей в «наследство» многомиллионные долги. Как выяснилось, Лев Яковлевич стал залогодателем в крупном займе. В качестве обеспечения исполнения обязательств, был составлен договор залога недвижимости.
Жасмин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поскольку долг никто не выплатил, банк обратился в суд с намерением взыскать 300 миллионов рублей с членов семьи Жасмин. Артистка уже получила повестку — первое слушание по этому делу назначено на 18 апреля. «Представители Жасмин в курсе ситуации, однако, пока не знают всех деталей, так как не успели ознакомиться с материалами дела. Предварительное слушание назначено на 18 апреля», — сообщает источник «Стархита». Ранее Жасмин оказалась в центре скандала из-за обвинений в эмиграции. Когда артистка вслед за Аллой Пугачевой уехала из страны, многие решили, что она навсегда сменила место жительства. Однако Жасмин объяснила, что это не так. «В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать. В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья», — оправдалась перед публикой Жасмин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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