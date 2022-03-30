Подписчикам Game Pass предлагают купить набор раннего доступа к MLB The Show 22





На следующей неделе должен состояться релиз игры MLB The Show 22 — новой части симулятора бейсбола. Игра выходит 5 апреля и сразу после релиза она будет доступна в Game Pass. Но при этом подписчики Game Pass могут получить доступ к игре и раньше — уже 1 апреля.

Microsoft выпустила в продажу специальный набор раннего доступа к MLB The Show 22 для подписчиков Game Pass. Стоимость набора — $49,99. Он не включает в себя саму игру, в него входят только бонусы для будущего проекта:

MLB® The Show™ 22 – набор раннего доступа Xbox Game Pass

Ранний доступ к игре за четыре дня до ее выхода для подписчиков Xbox Game Pass.2 золотых набора на выбор.10 наборов The Show.1 набор экипировки.Вдвое больше наград за вход в игру ежедневно.10 000 игровых монет.

ИГРА ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. Этот набор предназначен для подписчиков Xbox Game Pass, желающих получить ранний доступ к MLB The Show 22.

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Стоит сказать, что подобный набор с ранним доступом и внутриигровым контентом ранее Microsoft предлагала для Forza Horizon 5.