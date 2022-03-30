Ренате Литвиновой быстро нашли замену

Актриса Рената Литвинова сбежала заграницу. Артистка уже месяц, как живет во Франции вместе со своей подругой Земфирой. У режиссера имеется двухуровневая квартира в центре Парижа. В России у Литвиновой осталась работа, которую она благополучно забросила. В МХТ имени Чехова Рената играла главную роль в спектакле «Северный ветер». Теперь же ее заменит звезда «Содержанок» Софья Эрнст.Рената Литвинова - фото из архива z-aya.ru (Instagram» запрещённая организация на территории РФ) Эрнст впервые выйдет на сцену в данной постановке 16 апреля. Показ спектакля пройдет в Ташкенте. «Роль Маргариты исполнит Софья Эрнст. Гастроли пройдут на сцене ГАБТ имени А. Навои в рамках Международного фестиваля театра и балета», — говорится в сообщении театра.