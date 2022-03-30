Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации на Украине

Тема: Военная операция на Украине

00:14 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по требованию Генпрокуратуры направила «Википедии» второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, сообщает во вторник РИА «Новости».

«Википедия» уже получала аналогичное уведомление от ведомства 2 марта.

В ведомстве напомнили, что статья 13.41 КоАП РФ предусматривает за неудаление по требованию властей противоправной информации для юридических лиц ответственность в виде штрафа до четырех миллионов рублей.

Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский подтвердил получение уведомления. По его словам, »сейчас идёт обсуждение на форумах Википедии, что делать».

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4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и призывы к санкциям против страны. 16 марта стало известно о возбуждении в России первых уголовных дел о распространении фейков.

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