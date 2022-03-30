София Ротару поделилась фото невестки - именинницы

Певица София Ротару опубликовала фото Светланы Евдокименко – жены своего единственного сына Руслана в честь ее дня рождения. Знаменитая певица и актриса София Ротару решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 29 марта, у невестки знаменитости день рождения. Светлане Евдокименко исполнилось 48 лет. У артистки сложились прекрасные отношения с супругой сына. Звезда рада, что Руслан встретил замечательную женщину и создал с ней крепкую семью. София Ротару опубликовала фото дорогой именинницы. Она очень благодарна Светлане за внуков.Светлана Евдокименко София Ротару последние годы живет с сыном, невесткой и внуком в Киеве, а ее внучка обосновалась в США. К слову, невестка и сын певицы прожили в браке уже 28 лет. София Михайловна – глава семьи и ее кормилица. Единственный сын звезды Руслан и его жена Светлана всегда на подхвате: занимаются концертными, творческими и другими делами звезды. Живут дружно. Часть своей недвижимости Ротару регистрировала на сына Руслана Евдокименко. София Михайловна сына хвалила всегда: «Стройкой, реконструкцией нашей гостиницы «Вилла София» в Ялте занимался сын. Какой же он все-таки у меня молодец! Руслан и до этого руководил нашими стройками: в киевской квартире, в московской, в ялтинском доме». Руслан также поздравил жену, опубликовав совместное фото.Руслан Евдокименко с женой Светланой «С днем рождения моя единственная любовь», - написал сын Ротару в Сети. Отметим, Руслан и Светлана Евдокименко — дважды родители. В 1994 году у них появился на свет сын. Его назвали Анатолием в честь дедушки. А в 2001 году Светлана родила дочь. Девочку назвали Софией, как и ее знаменитую бабушку. Певица души не чает во внуках. Напомним, знаменитая артистка была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко. К сожалению, в 2002 году супруг Софии Ротару ушел из жизни. Певица тяжело переживала потерю. Она очень любила супруга. Замуж София Ротару больше не выходила.