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«Starfield — это нечто особенное, игроки сойдут с ума», считает разработчик Bethesda

«Starfield — это нечто особенное, игроки сойдут с ума», считает разработчик Bethesda


Заканчивается первый квартала 2022 года, но про Starfield все еще появляются крупицы информации. Bethesda до сих пор не показала полноценный геймплей проекта, несмотря на обещания рассказывать больше об игре в этом году, вплоть до ее релиза. Уже появились слухи, что Starfield могут перенести на 2023 год, но пока разработчики это не подтверждают.

На официальном сайте Bethesda появилось интервью директора по дизайну Bethesda Эмиля Пальяруло. В рамках интервью он рассказал про разработку Starfield. По его словам, это действительно уникальный проект, который даст игрокам особенный игровой опыт:

Одно дело сказать, что вы собираетесь создать первый новый IP студии за 20 лет. А сделать это — совсем другая история. Было так впечатляюще наблюдать за тем, как Starfield постепенно превращается в удивительную игру, и мы открываем СТОЛЬКО новых возможностей. Наступает момент, когда вы работаете над игрой, и это просто какая-то неразбериха, особенно в начале, потому что так выглядит разработка игр. Но затем вы доходите до того момента, когда системы действительно начинают взаимодействовать, и все начинает работать хорошо и слаженно, и вы видите, как все превращается в то видение, которое у вас было, когда вы впервые отправились в это безумное путешествие. Когда такое впервые произошло со Starfield, это действительно было: «О. Ух ты. Да. Это… что-то действительно особенное. Игроки сойдут с ума». Теперь нам осталось только закончить!

Напомним, что релиз Starfield запланирован на Xbox Series X | S и PC на 11 ноября 2022 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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