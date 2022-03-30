Ставку по льготной ипотеке увеличили до 12% с 1 апреля

15:36 Автор: Варвара Комарова

Максимальная ставка по льготной ипотеке в России увеличена до 12%. О подписании соответствующего постановления сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Одной из тем совещания с президентом стали вопросы, касающиеся ипотечных программ. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — заявил председатель Правительства. Уточняется, что для тех, кто взял кредит до 1 апреля, ставка останется прежней — до 7% годовых.

Также в кабмине сообщают, что с апреля максимальный размер кредита будет увеличен с трех до 12 миллионов рублей на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а для остальных регионов предельный размер кредита вырастет до шести миллионов рублей. По сельской и дальневосточной программам ставки останутся на прежнем уровне — 3% и 2%, а в рамках «Семейной ипотеки» кредиты на покупку жилья или строительство дома можно получить по ставке до 6% годовых.

Ипотечная программа с льготной ставкой под 7 процентов действует для новостроек с 17 апреля 2020 года до 1 июля 2022 года; программа для Дальнего Востока заработала с декабря 2019 года. Последняя предполагает выдачу кредита под два процента годовых молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, а также неполным семьям с несовершеннолетними детьми на покупку жилья в ДФО или на строительство дома на дальневосточном гектаре.

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