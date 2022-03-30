Стелс-экшен в викторианском антураже Winter Ember выйдет на Xbox в апреле





Разработчики игры Winter Ember из студии Skymachine объявили дату релиза своего стелс-экшена. Проект выйдет уже в следующем месяце — релиз Winter Ember назначен на 19 апреля 2022 года на актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

Winter Ember — это игра для одиночного прохождения, в которой предстоит стать безликими Артуром Арториасом, стремящимся отомстить за свою семью. Действия игры разворачиваются в викторианском городе Анаргал.

Разработчики обещают продуманную стелс-систему и возможность выбрать свой собственный стиль игры. В Winter Ember игроков ждет больше 30 типов стрел, порядка 70 различных способностей и многое другое. Игра на старте получит русскую локализацию (текст).

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