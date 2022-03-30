Татьяна Лазарева заявила, что ее выперли отовсюду

Артистка Татьяна Лазарева рассказала о своем положении. В конце февраля артистка поехала в Киев по работе и там застряла. Несколько недель ведущая провела в одной из гостиниц, рассказывая о местных событиях. В итоге звезда эмигрировала в Испанию. Кажется, Татьяне Лазаревой закрыта дорога в родную страну — звезду объявили чуть ли не врагом России. Сейчас 55-летняя ведущая обосновалась в Испании и речи о возвращении на Родину не идет. Семья Лазаревой находится в Москве — ни ее наследники, ни Михаил Шац не планируют покидать дом и эмигрировать. «Меня отовсюду поперли, думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?» — высказалась Татьяна в YouTube-шоу «Продолжение следует».Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, ведущая чувствует себя виноватой, что «сбежала» из Киева, оставив других людей в опасности. «Приехав в Испанию, четыре дня не понимала, кто я, зачем я? Ведь я была дважды виновата — уехала с Украины, сижу тут, курю на террасе», — отметила Лазарева. Напомним, в Киева Татьяна пряталась в одной из местных гостиниц. Несмотря на обстрелы, ведущая чувствовала себя в безопасности. «Дело в том, что это старый дом, мощные стены. Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище, хотя сирены воздушной тревоги постоянно звучат. С восьми вечера начинается комендантский час — и до утра. Это делается для того, чтобы люди не выходили. Появляться без разрешенных документов небезопасно... Любой, кто выходит ночью по умолчанию, считается опасным. Поэтому с восьми вечера сидим дома», — рассказывала звезда.