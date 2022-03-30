Туров: В украинских учебниках жители ЛДНР названы террористами

14:49 Автор: Виктория Карташева

В учебниках из школьных библиотек освобожденной Волновахи жители ДНР и ЛНР названы террористами. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, сообщает пресс-служба «Единой России».

Часть учебников была привезена после визита в ДНР, где Туров вместе с первым заместителем председателя Совфеда Андреем Турчаком посещали ряд территорий, освобожденных от ВСУ, а также пообщались с местным населением и посетили образовательные объекты.

По словам Турова, в основу учебников легли материалы НАТО, в списке используемой литературы обозначены официальные рекомендации — материалы альянса. В них не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, добавил он.





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«По факту они там называются террористы, нелюди и формируется в общем образ врага по отношению к Российской Федерации. Если взять тексты и методичку, по факту там готовят диверсантов и террористов и полностью транслируется экстремистский материал. Людей просто натравливали — я по-другому не могу сказать», — заявил Туров.

По его мнению, фактически нужно проводить демилитаризацию школьного образования Украины, поскольку ученики 10-11 классов полностью «перепрошиты», зомбированы по отношению к своим таким же школьникам из ДНР, ЛНР и Российской Федерации, заключил депутат.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в украинских учебниках описана подготовка к войне с Россией. Он также подчеркнул, что российская культура и наука в украинских учебниках умышленно замалчиваются.

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