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Уехавший из России рэпер Face дал интервью Юрию Дудю: "Мне стыдно за всех граждан России, в том числе и за себя"

Уехавший из России рэпер Face дал интервью Юрию Дудю: "Мне стыдно за всех граждан России, в том числе и за себя"

Рэпер Face (Иван Дремин), который выступил против военной спецоперации РФ на Украине и покинул из-за этого Россию, дал новое интервью Юрию Дудю. В интервью рэпер рассказал о своем отношении к ситуации, о жизни за границей и о том, вернется ли он когда-нибудь в Россию. Приводим главные моменты.

Общение музыканта и блогера началось с воспоминания: во время их интервью в 2017 году Face ответил на вопрос, что он сказал бы президенту России Владимиру Путину, если бы с ним встретился.

Я сказал бы: "Спасибо, что уронили Запад". И все, — ответил тогда рэпер.

За это время многое изменилось — теперь Face открыто выступил против действий российского правительства и покинул Россию.

О военной спецоперации на Украине

Рэпер рассказал, как его отношение к ситуации в стране сформировалась окончательно.

За что я-то сейчас страдаю? У меня реально ушло несколько дней, чтобы понять, что я сейчас страдаю именно из-за наших людей, государства и президента, а не из-за того, что Европа накладывает на меня санкции. Не говоря уже о том, что это просто мелочь по сравнению с тем, что сейчас происходит с украинцами.

О нации

Face заявил, что не считает верным стремление гордиться тем, что ты принадлежишь к той или иной нации.

Я не могу отменить тот факт, что я русский. Я этим не горжусь, но отменить не могу. Но в данный момент мне стыдно за действия всех граждан России, и в том числе за себя, за то, что происходит сейчас, за то, что каждый из нас мог сделать больше. И я знаю, что лично мог сделать больше. В глобальном смысле я не считаю, что нация что-то значит. Это как гордиться тем, что мой папа — это мой папа. Ты же ничего для этого не сделал. 

О высказываниях о военной спецоперации

Перед эмиграцией музыкант опубликовал большой пост, в котором высказал свою позицию. В интервью Дудю он подробнее остановился на этом:

Я был счастлив после этого поста и сейчас счастлив, потому что дал самому себе понять, что я человек, что я не могу жить, ничего не сказав об этом. Что не могу выложить и сказать: "Смотрите, у меня новый трек". Не могу выложить фотографию, не могу ничего выложить, не упомянув эту тему. Мягко сказать "тему".

Это война. Я просто не понимаю, как можно такие вещи видеть и просто о них молчать или говорить какую-то ложь.

Музыкант добавил, что его огорчают звезды и общественные деятели, которые не высказываются об этой ситуации.

Все известные люди, которые молчат сейчас, вызывают у меня огорчение. Но больше всего огорчения у меня вызывают два типа людей. Первые — это "коты Леопольды". Ох, лишь бы не было войны. Но кто в этом виноват, мы говорить не будем. Давайте жить дружно. 

Вторые — это те, кто высказывается откровенно "за". С буквой Z.

Он прокомментировал молчание коллеги по цеху, рэпера Басты.

Все мы знаем, что Баста за артист. Я не знаю его лично, но у него позиция "двух стульев". Он "и нашим, и вашим". 

Своего земляка Моргенштерна, который высказался против военной спецоперации в клипе "12", он тоже отнес к "котам Леопольдам", отметив, что не считает "полноценным антивоенное высказывание в духе "лишь бы не было войны". 


Рэпер Face на интервью

Face осудил действия российских политиков, которые высказываются по поводу русофобии на Западе — по мнению музыканта, она появилась не просто так.

Идет полный треш, убивают людей. И находятся какие-то политические деятели, у которых нет мозгов — они идут в Instagram (признан в РФ экстремистской организацией. — Прим. ред.) и говорят про русофобию. Ты скажи сначала, что происходит и что стало катализатором русофобии в данный момент, — заявил он.

О России

По словам рэпера, ему трудно воспринимать то, что сейчас происходит в России. Юрий Дудь, сравнивая страны с временами года, назвал Россию "осенью". Face с ним не согласился.

Россия — это уже какая-то ядерная зима. Еще тяжелее стало. Лично я, как русский человек, ощущаю какую-то гробовую тяжесть, а бархатная крышка гроба вся в земле. 


Face и Юрий Дудь

О друзьях

После начала военной спецоперации музыканту пришлось даже ограничить круг друзей — двое из его близких приятелей, живущих в Уфе (родной город Face), оказались на стороне правительства и поддержали спецоперацию.

У меня больше нет друзей.

Рэпер признался, что пробовал объяснить, но решил не тратить на это силы. Один из его приятелей выразил надежду на рост российских компаний и проектов после ухода западных.

Сейчас вся экономика западная ушла, сейчас русский "Макдоналдс", KFC, инстаграм. Все воспрянет, и мы станем миллионерами.

Я ему говорю, ты экономику совсем не понимаешь. Послушай хотя бы пару подкастов, — рассказал он, добавив, что даже если бы надежда на экономический рост была, нельзя делать это такой ценой. Face упомянул слова другого друга, который приводил популярный в России аргумент "где вы все были эти восемь лет".

Это очень плохо, что я не был против войны эти восемь лет. Я должен был быть против войны на Донбассе — и даже не на Донбассе — сейчас это слово пропаганды, а в Донецкой и Луганской областях, которой не было бы, если бы не наше государство, — ответил он.

Он категорично высказался и о том, что США подобные военные действия всегда сходили с рук.

Никому нельзя никого бомбить. Американское государство мне поэтому и не нравится — мне не нравятся милитаризованные государства.


Рэпер Face

Об эмиграции

Музыкант заявил, что давно думал над тем, чтобы покинуть Россию, и эта ситуация стала для него поводом. Вместе со своей девушкой, популярным блогером Марьяной Ро, он уехал в Грецию. О переезде за границу они задумывались давно, а политическая ситуация заставила их решиться уехать.

Меня это все так доконало, эти проблемы с концертами. Я не говорю уже о ситуации в стране, про наш народ, что у него в голове сейчас. Просто про мою жизнь и карьеру. Я стал уставать от того, что меня душат постоянно в регионах.

Почему уехал в Грецию? Потому что, во-первых, сюда можно уехать. Второе — мне здесь просто нравится. Хороший климат, вкусная еда, хорошее отношение к детям и животным. Как будто я на даче у бабушки. С конца прошлого года думал о переезде.

Он признался, что пока они не отошли от последних событий и эмиграции.

У нас сейчас с Марьяной нет дома. Наш дом — отель. Мы немного в шоке.

О том, чем будет заниматься в Европе

Сейчас Face усиленно работает над тем, чтобы выйти на англоязычную аудиторию.

Если раньше я хотел сказать что-то людям на русском языке, то сейчас хочу сказать на другом языке. Хочу, чтобы меня услышал и понял весь мир.

О возвращении в Россию

Face ответил, что хотел бы вернуться в Россию, хотя и допускает, что этого может не случиться. Рэпер собирается приехать после того, как ситуация изменится.

Когда режим падет, когда люди будут во что-то другое верить. Думаю, на моем веку это произойдет. То, что у нас наверху никто не наказывается за свои преступления, — это очень плохо, это огромная палка в колесе.

Больше всего рэпер переживает о том, что может больше никогда не увидеть своих бабушек и дедушек.

Возможно, я больше никогда не вернусь в Россию. Грустно, что, может, не увижу своих бабушек, дедушек. Бабушки мне говорят: "Сильно не газуй, а то с тобой не увидимся". Газуй не газуй, а, возможно, уже и не увидимся.

А вот ответить на вопрос, что он сказал бы президенту сейчас, рэпер затруднился. 

Я даже не знаю. Боюсь, я бы и слов не нашел. Я не знаю, что с ним делать. Он ужасный, но ему 70 лет. Рука на него не поднимется, а сказать что-то — язык сломается. Слова тратить... Мне воздух жалко.

Музыкант активно выступает против военной спецоперации. Накануне он дал в Варшаве концерт в поддержку Украины и встал на колени, попросив у украинцев прощения за всю страну. Он покаялся, что платил налоги, и заявил, что "люди в России недалекие".


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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