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В Among Us скоро начнется кроссовер с Halo

В Among Us скоро начнется кроссовер с Halo


Among Us несколько месяцев назад вышла на консолях Xbox и сразу в Game Pass. В игре часто проходят кроссоверы с различными популярными франшизами. Похоже, что пришло время проведения кроссовера с Halo.

В Twitter разработчики намекнули, что «очень скоро» в игре появятся некоторые предметы из Halo. На скриншоте, который опубликовали разработчики Among Us в качестве анонса, можно видеть костюма Мастера Чифа.


Напомним, на минувших выходных Among Us подверглась серьезной DDoS-атаке, но разработчики вчера заявили, что сумели справиться с проблемами, которые возникли с серверами.

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По материалам: newxboxone

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