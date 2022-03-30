В Among Us скоро начнется кроссовер с Halo





Among Us несколько месяцев назад вышла на консолях Xbox и сразу в Game Pass. В игре часто проходят кроссоверы с различными популярными франшизами. Похоже, что пришло время проведения кроссовера с Halo.

В Twitter разработчики намекнули, что «очень скоро» в игре появятся некоторые предметы из Halo. На скриншоте, который опубликовали разработчики Among Us в качестве анонса, можно видеть костюма Мастера Чифа.

watch out @Halo



the Impostor is coming for u... very soon. 👀 pic.twitter.com/5NZlksiJJV — Among Us (@AmongUsGame) March 29, 2022



Напомним, на минувших выходных Among Us подверглась серьезной DDoS-атаке, но разработчики вчера заявили, что сумели справиться с проблемами, которые возникли с серверами.