Владимир Кузьмин трагически потерял детей

Певец Владимир Кузьмин похоронил двоих детей. К своим 66 годам Владимир Кузьмин успел стать многодетным отцом. Из пяти его детей только трое родились в законном браке. К сожалению, двое из них очень рано покинули этот мир. В свое время Владимир Кузьмин мог похвастаться бурной личной жизнью. Рокер крутил роман с Аллой Пугачевой, жил с Верой Сотниковой и не мог скрыться от многочисленных поклонниц даже в собственном подъезде. Несмотря на то, что артист трижды был женат, дети у него появились только в одном браке. Первая супруга подарила Кузьмину троих наследников, но, к несчастью, двое из них покинули этот мир. Первой супругой музыканта была поэтесса Татьяна Артемьева. Беременность и роды давались женщине очень тяжело, тем не менее в семье появились трое наследников. В 1977 году родилась Лиза, шесть лет спустя – Степа, а еще через два года – Соня. Однако вскоре после третьего прибавления супруги расстались. На момент развода с женой Кузьмин уже вовсю купался в лучах славы. У его детей не было нужды в деньгах, однако внимания отца им часто не доставало. Сначала проблемы начались со старшей дочерью. Уже в 16 лет Лиза съехала от мамы и поселилась одна в квартире, которую купил отец. По слухам, девушка баловалась запрещенными веществами и постоянно закатывала вечеринки, приглашая домой сомнительных ребят. Одна из таких посиделок закончилась трагедией. В 2002 году тело Елизаветы нашли в ее квартире. 25-летнюю девушку убил один из приятелей. Преступник, которым оказался 18-летний парень, во всем сознался и был наказан, но Лизу было уже не вернуть. Особенно тяжело эту трагедию переживал Степан – они с сестрой были практически неразлучны и всегда поддерживали друг друга. К сожалению, через несколько лет молодой человек тоже скончался при странных обстоятельствах.Владимир Кузьмин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После смерти сестры Степа страдал от депрессии и, по слухам, начал вести разгульный образ жизни. Поговаривали, парня даже пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. Там ему помогли, но только на время. Через семь лет после гибели Елизаветы, в 2009 году, 26-летний Степан сорвался с карниза своего дома. По некоторым данным, в квартире молодого человека начался пожар, после чего он попытался перебраться на соседский балкон и, не удержавшись, упал с высоты 18 этажа. После двух трагедий у Владимира Кузьмина осталась младшая дочь Соня. К счастью, ее жизнь сложилась прекрасно. В детстве наследница артиста хорошо училась и занималась музыкой, а в 18 лет попала в "Фабрику звезд". Победу в конкурсе девушка не одержала, однако покорила многих зрителей. Вскоре после обрушившейся на нее славы Соня поняла, что такая жизнь ей не подходит. Возможно, именно поэтому она не решилась делать громкую карьеру певицы. Сейчас дочери Кузьмина 36 лет. Иногда девушка поет вместе со знаменитым отцом и записывает музыкальные ролики для своего ютуб-канала, но только в качестве хобби. Кроме творчества, Соня занимается бизнесом, связанным с флористикой. Помимо наследницы от первого брака, у Владимира Кузьмина есть еще две внебрачные дочки – Марта и Николь. Детей артист признал и поддерживает с ними общение, пишет «Экспресс газета».