Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров

09:19 Автор: Ольга Шульга

Депутаты поддерживают решение президента Владимира Путина перевести расчеты за газ в рубли и предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. Об этом в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Правильное решение принял наш Президент. Депутаты Государственной Думы его поддерживают… Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п», — отметил парламентарий.





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По словам Володина, у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях, никакой трагедии в этом нет.

«Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным», — подчеркнул он.

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