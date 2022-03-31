16 примеров, когда люди оказались мастерами самоиронии и смогли хорошенько посмеяться над собой
Сегодня, 12:20
Согласитесь, чувство юмора спасает во многих ситуациях, а уж умение посмеяться над собой — это вообще неоценимое качество. Ведь если у человека всё в порядке с самоиронией, он не только не будет расстраиваться из-за каких-то неурядиц, но и наоборот сможет хорошенько повеселиться, а заодно и поднять настроение окружающим! Вот несколько примеров, когда люди не растерялись, а включили режим самоиронии на полную.
Мне сказали, что я перебарщиваю с макияжем
Да, я толстая, беременная, и мне не стыдно
Большинство свитеров мне не подходят, но я нашёл идеальный
Я вылитая палочка для мороженого
На свадьбе, куда меня пригласили, была фотобудка
Так как я был без пары, пришлось импровизировать.
Попыталась сама покрасить волосы и теперь кое-кого себе напоминаю
Зачем расстраиваться из-за лысины, если можно её украсить
Моя любимая рубашка. И да, я одинок
Сегодня я сходила на стрижку и теперь похожа на героя фильма «Мир Уэйна»
Мы с братом часто шутим, что он одевается, как пятилетний мальчик
Сегодня он прислал вот это.
Нашего друга уволили, но он не растерялся
Увидел девушку с татуировкой «Сделано в Китае»
На Хеллоуин жена нарядилась в Лару Крофт
Самоирония в школьном альбоме: «Я всё слышу»
Жених и невеста на этой свадьбе — полицейские
Одинокий отец ищет спутницу: «Вакантное место»
Кажется, самоирония и правда неплохо выручает во многих ситуациях!
По материалам: Юмор