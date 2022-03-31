Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

16 примеров, когда люди оказались мастерами самоиронии и смогли хорошенько посмеяться над собой

16 примеров, когда люди оказались мастерами самоиронии и смогли хорошенько посмеяться над собой

Согласитесь, чувство юмора спасает во многих ситуациях, а уж умение посмеяться над собой — это вообще неоценимое качество. Ведь если у человека всё в порядке с самоиронией, он не только не будет расстраиваться из-за каких-то неурядиц, но и наоборот сможет хорошенько повеселиться, а заодно и поднять настроение окружающим! Вот несколько примеров, когда люди не растерялись, а включили режим самоиронии на полную.

Мне сказали, что я перебарщиваю с макияжем

Да, я толстая, беременная, и мне не стыдно

Большинство свитеров мне не подходят, но я нашёл идеальный

Я вылитая палочка для мороженого

На свадьбе, куда меня пригласили, была фотобудка

Так как я был без пары, пришлось импровизировать.

Попыталась сама покрасить волосы и теперь кое-кого себе напоминаю

Зачем расстраиваться из-за лысины, если можно её украсить

Моя любимая рубашка. И да, я одинок

Сегодня я сходила на стрижку и теперь похожа на героя фильма «Мир Уэйна»

Мы с братом часто шутим, что он одевается, как пятилетний мальчик

Сегодня он прислал вот это.

Нашего друга уволили, но он не растерялся

Увидел девушку с татуировкой «Сделано в Китае»

На Хеллоуин жена нарядилась в Лару Крофт

Самоирония в школьном альбоме: «Я всё слышу»

Жених и невеста на этой свадьбе — полицейские

Одинокий отец ищет спутницу: «Вакантное место»

Кажется, самоирония и правда неплохо выручает во многих ситуациях!

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Анна Семенович рыдала после расставания с женатым мужчиной
Анна Семенович рыдала после расставания с женатым мужчиной
Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России
Татьяна Лазарева рассказала о страшном будущем России
16 примеров, когда люди оказались мастерами самоиронии и смогли хорошенько посмеяться над собой
16 примеров, когда люди оказались мастерами самоиронии и смогли
Microsoft передумала удалять функцию отправки в Twitter скриншотов и клипов
Microsoft передумала удалять функцию отправки в Twitter скриншотов и
Напоминаем: последний шанс забрать мартовские игры по Games With Gold
Напоминаем: последний шанс забрать мартовские игры по Games With Gold
Эти 2 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные
Эти 2 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные
Самые главные уязвимые точки Водолеев
Самые главные уязвимые точки Водолеев
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
Прохор Шаляпин состарился от общения с женщинами старше себя
3 самых справедливых Знака Зодиака
3 самых справедливых Знака Зодиака
Практики, которые помогают услышать внутренний голос
Практики, которые помогают услышать внутренний голос

Топ на сегодня

Данила Козловский сыграет главную роль в российском сериале. В сети считали, что он лишится ролей из-за своих слов о спецоперации
Данила Козловский сыграет главную роль в российском сериале. В сети
Певица Жасмин унаследовала огромные долги
Певица Жасмин унаследовала огромные долги
Бесплатное обновление Mighty Goose с новыми уровнями выйдет 19 апреля
Бесплатное обновление Mighty Goose с новыми уровнями выйдет 19 апреля
19 самых глупых детских моментов, которыми поделились родители
19 самых глупых детских моментов, которыми поделились родители
Анна Семенович рассказала о травле Русских
Анна Семенович рассказала о травле Русских

Еще по теме

Виктория Бекхэм развеселила поклонников, представ в необычном образе (ФОТО)
Видео дня: зачем Уилл Смит снял свою колоноскопию?
Ольга Гажиенко никогда не хотела короткую мальчиковую стрижку
Фил Кострубов рассказал, какой должна быть его «идеальная девушка»