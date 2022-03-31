16 примеров, когда люди оказались мастерами самоиронии и смогли хорошенько посмеяться над собой

Согласитесь, чувство юмора спасает во многих ситуациях, а уж умение посмеяться над собой — это вообще неоценимое качество. Ведь если у человека всё в порядке с самоиронией, он не только не будет расстраиваться из-за каких-то неурядиц, но и наоборот сможет хорошенько повеселиться, а заодно и поднять настроение окружающим! Вот несколько примеров, когда люди не растерялись, а включили режим самоиронии на полную.

Мне сказали, что я перебарщиваю с макияжем

Да, я толстая, беременная, и мне не стыдно

Большинство свитеров мне не подходят, но я нашёл идеальный

Я вылитая палочка для мороженого

На свадьбе, куда меня пригласили, была фотобудка

Так как я был без пары, пришлось импровизировать.

Попыталась сама покрасить волосы и теперь кое-кого себе напоминаю

Зачем расстраиваться из-за лысины, если можно её украсить

Моя любимая рубашка. И да, я одинок

Сегодня я сходила на стрижку и теперь похожа на героя фильма «Мир Уэйна»

Мы с братом часто шутим, что он одевается, как пятилетний мальчик

Сегодня он прислал вот это.

Нашего друга уволили, но он не растерялся

Увидел девушку с татуировкой «Сделано в Китае»

На Хеллоуин жена нарядилась в Лару Крофт

Самоирония в школьном альбоме: «Я всё слышу»

Жених и невеста на этой свадьбе — полицейские

Одинокий отец ищет спутницу: «Вакантное место»

Кажется, самоирония и правда неплохо выручает во многих ситуациях!