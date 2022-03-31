20 случаев, когда люди заказали что-то в Интернете, но получили совсем иное

Всемирная пандемия вызвала всплеск онлайн-покупок во всем мире, и ожидается, что этот 2022 год станет первым годом онлайн-продаж на триллионы долларов. Всплеск впервые произошел в 2020 году, когда потребительские расходы в Интернете достигли рекордных 813 миллиардов долларов, что на 42% больше, чем годом ранее, 2019 годом.

До пандемии онлайн-покупки были просто еще одним способом делать покупки. Если бы вы не нашли то, что искали, в обычном магазине, интернет-магазины были бы вашим последним ресурсом. Теперь мы привыкли покупать продукты, товары для дома и спорттовары, ставшие особенно популярными, в один клик. Поэтому неудивительно, что мир электронных покупок повернулся к нам другой стороной, и мы также сталкиваемся с гораздо большим количеством неудачных покупок, чем когда-либо прежде.

Итак, сегодня мы рассмотрели некоторые из самых забавных, самых странных и самых разочаровывающих примеров того, что происходит, когда онлайн-покупки идут наперекосяк.

1. Я все пытаюсь заказать креольское масло Zatarain Injector Cajun Injector, но продолжаю получать мыло

2. Вот как Amazon доставил мой гель для душа

3. Мило :)

4. Моя семья недавно переехала во Флориду, поэтому я хотела защитить их от солнца

5. Иногда от Алиэкспресс многого не ждешь, но черт возьми. Не знаю даже, радоваться или грустить

6. Перфекто!

7. Заказал я значит кружку онлайн..

8. Спасибо, ребенок был разочарован

9. На первый день рождения заказали сыну торт, и получили такое..

10. Заказала картину в Instagram у человека, аккаунт которого вскоре заблокировали

11. Почти как на фото

12. Господи..

13. Я заплатил 65 долларов за торт, который того не стоил

14. Когда заказал ковер онлайн

15. Итак, моя мама заказала венок ко дню памяти для моего дедушки, который является ветеринаром Вьетнама

16. Я заказал Фредди. Думаю, у меня есть его кузен Эдди

17. Заказал инструмент на Amazon. Мне прислали сумку, в которой ничего не было

18. Обожаю заказывать онлайн

19. Моя сестра заказала маску для лица на Amazon (слева), а фото справа — то, что она получила

20. Страшно, очень страшно