3 самых справедливых Знака Зодиака

Вадим Карасев

Чувство справедливости свойственно всем нам, но в разной степени. Есть Знаки Зодиака, которые значительно чаще других поступают по совести, стараясь стремиться к справедливости практически во всем. Именно о таких людях пойдет речь.

Есть множество законов, по которым живет Вселенная. Ни один из них не подразумевает нечестности и несправедливости. Такой подход портит карму и лишает нас счастья. Именно поэтому старайтесь бороться с чувством несправедливости в своем собственном сердце и в мире вокруг вас.

Дева

Девами в попытках достичь или добиться справедливости движет искренняя доброта. Они очень не любят, когда на их глазах кто-то манипулирует чужими чувствами, либо когда кто-то получает то, чего совершенно не заслужил, забрав все лавры у тех, кто действительно сделал больше.

Девы очень любят, когда в жизни все происходит ровно так, как того заслуживают люди. Представители данного Знака много трудятся и не жалуются на жизнь, поэтому искренне радуются, когда их или окружающих настигает успех. Девы уважают трудяг и всех тех кто не говорит, а делает. Именно по этой причине из них получаются самые лучшие в мире руководители, ведь Девы любят поощрять своих работников.

Справедливость — это кармическая задача все Дев. Это их призвание, ведь в прошлой жизни они могли стать жертвой чужой гордости, самолюбия, жадности.

Скорпион

Скорпионы справедливы, потому что они частенько бывают крайне религиозными. Они не хотят, чтобы их Бог был ими недоволен. Даже если Скорпионы не относят себя ни к какой религии, они все равно верят в том, что доброта и справедливость привлекают в жизнь только самое лучшее.

Практически все представители данного Знака искренне верят в то, что плохие поступки возвращаются. Называйте это кармой или великим вселенским законом равновесия, но сути это не поменяет. Скорпионы верят в то, что ничего в этом мире не проходит бесследно. Более того, у этих людей есть некая высшая связь с центром Вселенной. Она выражается в мощнейшей интуиции и эмпатии, которые помогают им принимать правильные решения, лишенные эгоизма.

Козерог

Козероги справедливы, но с практичной точки зрения. Они прекрасно понимают, что если демонстрировать это окружающим людям, они будут тянуться к ним и будут им доверять. Справедливость для Козерогов является чем-то большим, чем просто возможность завести новых друзей и завоевать чужое уважение. Это показатель силы. Козероги не желают добиваться успеха, теряя уважение. Для них это самая ценная валюта в отношениях с окружающими.

Козероги немедля приступают к восстановлению справедливости. Они помогают близким и друзьям доказывать свою невиновность, а также умеют воздействовать на недобросовестных людей, которые хотят воспользоваться чужой глупостью или слабостью. Козероги всегда умеют пригрозить злоумышленнику, чтобы тот оставил другого человека в покое.

Козероги не боятся угрожать токсичным и нечестным людям, обращаться в полицию, либо давить на совесть, которая для людей этого Знака — не простой пустой звук. Моральные принципы Козерогов всегда идут рука об руку с их совестью.