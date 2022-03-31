Алексей Чадов высказался о сбежавших звездах

Актер Алексей Чадов сказал, что думает об эмигрантах. Артист в эфире шоу «Алена, блин!» высказался о звездах, которые уехали из России. «У каждого свое право. Я их не осуждаю. Не думаю, что они уехали навсегда. А куда я могу уехать? Одно из моих самых ярких впечатлений — съемки с Владимиром Зеленским в Америке в фильме «Любовь в большом городе». Мы поехали к его коллегам из КВН, которые живут в Нью-Джерси. Я посмотрел, как живут братья-славяне», сказал Алексей ЧадовАлексей Чадов По словам Алексея Чадова, он запомнил на всю жизнь фразу, которую ему сказал один из эмигрантов. «Мы там подружились со всеми. Я увидел там столько грусти у них в глазах. Почувствовал тотальное одиночество. Я сказал: «Отвезите меня в мой сугроб с пробками. С моей едой, картошечкой, квашеной капустой. С моим миром, к которому я привык». Мне один парень там сказал: «Вали отсюда. Нечего здесь делать». Для него нет ничего хуже, чем эмиграция. Я не осуждаю никого. Они просто абстрагировались. Времена непростые», — заявил Алексей Чадов. Напомним, что за последнее время Россию покинули несколько звезд. Среди них певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак.