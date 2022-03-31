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Алеся Кафельникова призналась, почему отдала дочь на воспитание своей маме

Алеся Кафельникова призналась, почему отдала дочь на воспитание своей маме
Модель Алеся Кафельникова поделилась своими планами. Недавно девушка стала мамой. Сейчас звезда подиума пытается полноценно вернуться в модельный бизнес, поэтому заботы о внучке взяла на себя бабушка. 23-летняя Алеся Кафельникова и ее избранник Георгий Петришин в прошлом году стали родителями. У звезд родилась дочь, которую назвали Киарой. Модель признавалась, что девочка полностью изменила ее отношение к миру. Однако отказываться от карьеры Алеся все равно не намерена.
Алеся Кафельникова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас модель активно ездит по миру, сотрудничая с крупными брендами. Конечно, она могла бы возить дочь с собой, но приняла другое решение. «Мы с мужем очень скучаем, но видя ее радостное лицо, когда она плавает в океане, ползает со своими друзьями, кушает свежие овощи и фрукты, то хоть и с ноткой грусти, но очень радуемся за нее. Для нее на Бали точно лучше, чем в Москве, где она вечно «запечатана» в комбинезон. Вокруг няньки, водители, бабушка, которая не может сидеть на месте. Они уже 70% водопадов, источников и всяких прикольных мест объехали. Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всяких шоу, съемок…В такие моменты я думаю, что у меня два выхода: либо работать, либо быть мамой», — подчеркнула модель. Конечно, Кафельникова навещает малышку при каждой удобной возможности. Более того, модель уже задумывается о второй беременности. В будущем она мечтает научиться совмещать работу и заботу о детях. «Самый сложный путь — все это совмещать. Где-то отказываться от классных съемок и ехать проводить время с дочей, а где-то в слезах уезжать, чтобы не упустить свою мечту. Слава Богу, что есть бабушки», — подытожила Алеся.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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