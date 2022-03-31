Алеся Кафельникова призналась, почему отдала дочь на воспитание своей маме

Модель Алеся Кафельникова поделилась своими планами. Недавно девушка стала мамой. Сейчас звезда подиума пытается полноценно вернуться в модельный бизнес, поэтому заботы о внучке взяла на себя бабушка. 23-летняя Алеся Кафельникова и ее избранник Георгий Петришин в прошлом году стали родителями. У звезд родилась дочь, которую назвали Киарой. Модель признавалась, что девочка полностью изменила ее отношение к миру. Однако отказываться от карьеры Алеся все равно не намерена.Алеся Кафельникова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас модель активно ездит по миру, сотрудничая с крупными брендами. Конечно, она могла бы возить дочь с собой, но приняла другое решение. «Мы с мужем очень скучаем, но видя ее радостное лицо, когда она плавает в океане, ползает со своими друзьями, кушает свежие овощи и фрукты, то хоть и с ноткой грусти, но очень радуемся за нее. Для нее на Бали точно лучше, чем в Москве, где она вечно «запечатана» в комбинезон. Вокруг няньки, водители, бабушка, которая не может сидеть на месте. Они уже 70% водопадов, источников и всяких прикольных мест объехали. Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всяких шоу, съемок…В такие моменты я думаю, что у меня два выхода: либо работать, либо быть мамой», — подчеркнула модель. Конечно, Кафельникова навещает малышку при каждой удобной возможности. Более того, модель уже задумывается о второй беременности. В будущем она мечтает научиться совмещать работу и заботу о детях. «Самый сложный путь — все это совмещать. Где-то отказываться от классных съемок и ехать проводить время с дочей, а где-то в слезах уезжать, чтобы не упустить свою мечту. Слава Богу, что есть бабушки», — подытожила Алеся.