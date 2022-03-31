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Анна Семенович рассказала об охотнике за звездами

Анна Семенович рассказала об охотнике за звездами
Певица и ведущая Анна Семенович едва не попала в лапы влиятельного мужчины. Артистка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о влиятельном человеке, который добивался ее расположения и любви.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «За мной не так давно начал ухаживать один мужчина. Стал дарить дорогие подарки. Очень богатый и влиятельный человек. Я рассказала о нем своей подруге, певице Славе. Она мне сказала, что мне надо остановиться. Он охотник за звездами», рассказала Анна Семенович. Как отметила Анна Семенович, этот человек соблазняет звездных женщин, но жениться на них, конечно, не собирается. «У меня было только два свидания с ним. Я хотела потом его жене рассказать, но решили все-таки этого не делать. Имя сказать не могу», — заявила Анна Семенович.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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