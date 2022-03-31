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Анна Семенович рыдала после расставания с женатым мужчиной

Анна Семенович рыдала после расставания с женатым мужчиной
Певица и ведущая Анна Семенович рассказала о романе с изменщиком.   Артистка в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила, как долгое время встречалась с женатым мужчиной. «Я узнала, что мой мужчина женат. Это случилось не сразу. Он от меня долго скрывал. Мне было очень тяжело. Я не могла от него просто взять и уйти. Была совсем еще молодой девчонкой», рассказала Анна Семенович.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Семенович, однажды они ехали с этим мужчиной на машине. «И он мне опять начал заливать, что будет со мной. Я остановила машину на Садовом кольце. Сказала ему выходить. Закрыла дверь. Рыдала потом два-три месяца. Мне было дико больно. Но потом встретила неженатого молодого человека. Поняла, что сделала все правильно. Иначе бы просто похоронила себя. Этот бы мужчина развлекался с двумя женщинами», — заявила Анна Семенович. Напомним, что Анне Семенович уже 42 года. Она никогда не была замужем.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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