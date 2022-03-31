Бывший муж Ксении Бородиной посмеялся над ее любовником

Курбан Омаров подколол нового возлюбленного ведущей Ксении Бородиной. С момента развода телеведущей и Курбана Омарова прошло более полугода, а предприниматель все не может забыть экс-супругу и следит за переменами в ее личной жизни. Так, Курбан довольно резко высказался о свидании Ксении со своим бывшим другом Трофимом Симищенко. На днях Бородина была замечена в театре с новым бойфрендом Трофимом Симищенко, который, к слову, в прошлом был близким другом Курбана Омарова. Курбан не оставил этот факт без внимания и поспешил посмеяться над Симищенко. «Трофим, тебя в театр затащили? Даже я сопротивлялся этому до последнего. Два раза заснул во время действий и храпел, чтобы меня туда больше не тащили», — съязвил 41-летний предприниматель. Что касается Симищенко и Бородиной, то они не торопятся афишировать свои отношения, хотя недавно Омаров заявлял, якобы Ксения изменяла ему, будучи в браке.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в августе прошлого года. Экс-супругам не удалось сохранить дружеские отношения даже ради общей дочери Теоны. Бизнесмен то и дело старается уколоть телеведущую, но его язвительные комментарии в адрес Ксюши все чаще остаются без ответа. «Заметили, что все те топовые блогеры, за которыми вы следили как сумасшедшие, по сути вам и не нужны? Теперь, уже когда практически нет этих соцсетей, вы спокойно живете своей жизнью не думаете о том, что сегодня поели блогеры, где отдохнули и как сходили в туалет. Жизнь продолжилась, и вы вдруг поняли, сколько свободного времени у вас освободилось. И каким хламом была забита ваша голова. Топовые блогеры получали деньги за счет рекламы, на них покупали дома, машины, отдых и вам же показывали, какие они крутые, забывая напомнить, за счет кого», — делился Омаров размышлениями. Многие пользователи Сети решили, что речь идет именно о Ксении, ведь она является звездой соцсети и получает приличный доход от рекламы.