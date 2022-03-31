Даниила Медведева допустят до Уимблдонского турнира только после публичного осуждения действий России

Вадим Карасев

Российского теннисиста Даниила Медведева допустят до Уимблдонского турнира только в том случае, если он в письменном виде осудит военную спецоперацию РФ на Украине и заявит, что не поддерживает президента Владимира Путина. Об этом сообщил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон. Такие же требования будут предъявлены к белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Мы обратились к руководящим органам с просьбой, чтобы спортсмены в индивидуальных видах, если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, были действительно независимы и имели нейтральную позицию, — рассказал политик изданию The Mirror.





Даниил Медведев

Он отметил, что ему нужны гарантии, что спортсмены не получают деньги от российского правительства и не выскажутся публично в поддержку военной спецоперации.

Министр спорта добавил, что это требование будет предъявлено и к другим спортсменам из России и Белоруссии, если федерации, которые проводят турниры, позволят им участвовать под нейтральным флагом.

Если они говорят, что сохраняют нейтральную позицию, мы хотим быть уверены, что они действительно нейтральны и никакой связи с Путиным нет.

Если какие-то отдельные виды спорта или организации решат полностью запретить участие российских или белорусских спортсменов, мы поддержим и это, — добавил он.

Стоит отметить, что ранее теннисист высказался о военной спецоперации РФ на Украине в твиттере. Сегодня я хочу говорить за каждого ребенка в этом мире. У них всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди: первые друзья, первые памятные моменты и эмоции. Все, что они видят и чувствуют, происходит с ними впервые.

Поэтому я прошу мира, мира между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во все: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать, — написал спортсмен.

Ксения Смирнова