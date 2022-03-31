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Даниила Медведева допустят до Уимблдонского турнира только после публичного осуждения действий России

Даниила Медведева допустят до Уимблдонского турнира только после публичного осуждения действий России

Российского теннисиста Даниила Медведева допустят до Уимблдонского турнира только в том случае, если он в письменном виде осудит военную спецоперацию РФ на Украине и заявит, что не поддерживает президента Владимира Путина. Об этом сообщил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон. Такие же требования будут предъявлены к белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Мы обратились к руководящим органам с просьбой, чтобы спортсмены в индивидуальных видах, если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, были действительно независимы и имели нейтральную позицию, — рассказал политик изданию The Mirror.


Даниил Медведев

Он отметил, что ему нужны гарантии, что спортсмены не получают деньги от российского правительства и не выскажутся публично в поддержку военной спецоперации.

Министр спорта добавил, что это требование будет предъявлено и к другим спортсменам из России и Белоруссии, если федерации, которые проводят турниры, позволят им участвовать под нейтральным флагом.

Если они говорят, что сохраняют нейтральную позицию, мы хотим быть уверены, что они действительно нейтральны и никакой связи с Путиным нет.

Если какие-то отдельные виды спорта или организации решат полностью запретить участие российских или белорусских спортсменов, мы поддержим и это, — добавил он.

Стоит отметить, что ранее теннисист высказался о военной спецоперации РФ на Украине в твиттере. Сегодня я хочу говорить за каждого ребенка в этом мире. У них всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди: первые друзья, первые памятные моменты и эмоции. Все, что они видят и чувствуют, происходит с ними впервые.

Поэтому я прошу мира, мира между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во все: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать, — написал спортсмен.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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