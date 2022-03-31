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Дочь Анастасии Заворотнюк похудела до анорексии из-за болезни мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк похудела до анорексии из-за болезни мамы
Дочка Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала о проблемах со здоровьем. Несколько лет звезда «Моей прекрасной няни» борется с раком мозга. Все это время родные Анастасии Заворотнюк ограждают ее от чрезмерного внимания публики и стараются не разглашать подробности о самочувствии. Лишь в последнее время дочь 50-летней актрисы стала публично рассказывать о недуге матери. По словам Анны, известие о смертельной болезни родительницы стало для нее огромным стрессом. Из-за переживаний Заворотнюк-младшая сильно похудела, но со временем все же смогла набрать вес. «Привет, дорогие, хотела бы пообщаться с вами на тему веса — он у меня постоянно скачет. Я то худею, то набираю. За последний месяц страшно поправилась, тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что это от недостатка эндорфина — гормона счастья, организм восполняет его вкусной едой. А вы заедаете стресс или перестаете есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств.
Дочь Анастасии Заворотнюк фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Например, когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — разоткровенничалась Аня в личном блоге. Также дочь артистки нашла в себе силы рассказать и о своем заболевании. Какое-то время Аня боролась с тяжелой формой депрессии и сидела на лекарствах. «Мои дорогие, чувствую, что настало время рассказать вам откровенно и очень искренне о том, что со мной происходит. Вы чаще всего видите мое улыбающееся лицо, и я вам транслирую свою радость и хорошее настроение. На самом деле это не так. У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов», — признавалась она еще летом 2021 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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