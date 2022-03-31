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Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину

Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину
Дочь певицы Веры Брежневой, Соня хочет из Америки ухать на Украину. Вот уже много лет старшая дочь артистки проживает в Америке. Однако, несмотря на западный комфорт, Соня Киперман мечтает вернуться на Украину, где появилась на свет 21 год назад. Однако пока Соня не знает, когда ей доведется приехать на родину, ведь в Америке продолжается учеба, и имеются определенные обязательства.
Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне 21! Спасибо мамочке за то, что родила меня в больнице Днепропетровска. Тогда я еще не знала, что родилась в лучшей стране. Мне повезло расти здесь, ходить в наши школы, изучать богатую и невероятную историю. Когда мне было 16 лет, я решила продолжить учебу в Америке. Верю, что мы все сможем вернуться в Киев, верю, что снова смогу гулять с семьей в Мариинском парке. Моей единственное желание — вернуться домой», — призналась Киперман. Что касается звездной мамы именинницы, то та отсиживается в Италии — здесь у Веры Брежневой элитная недвижимость.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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