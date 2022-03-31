Дочка Веры Брежневой мечтает вернуться на родину

Дочь певицы Веры Брежневой, Соня хочет из Америки ухать на Украину. Вот уже много лет старшая дочь артистки проживает в Америке. Однако, несмотря на западный комфорт, Соня Киперман мечтает вернуться на Украину, где появилась на свет 21 год назад. Однако пока Соня не знает, когда ей доведется приехать на родину, ведь в Америке продолжается учеба, и имеются определенные обязательства.Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне 21! Спасибо мамочке за то, что родила меня в больнице Днепропетровска. Тогда я еще не знала, что родилась в лучшей стране. Мне повезло расти здесь, ходить в наши школы, изучать богатую и невероятную историю. Когда мне было 16 лет, я решила продолжить учебу в Америке. Верю, что мы все сможем вернуться в Киев, верю, что снова смогу гулять с семьей в Мариинском парке. Моей единственное желание — вернуться домой», — призналась Киперман. Что касается звездной мамы именинницы, то та отсиживается в Италии — здесь у Веры Брежневой элитная недвижимость.