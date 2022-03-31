Две апрельские игры уже доступны бесплатно по Games With Gold
Подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate имеют возможность забрать первые две игры в рамках апрельской подборки Games With Gold. Уже сейчас доступны два первых проекта — это игры Outpost Kaloki и Another Sight.
Напомним, сейчас забрать игры можно через браузер из Microsoft Store, завтра они станут доступны в разделе «Мои игры и приложения» на Xbox One и Xbox Series X | S.
Outpost Kaloki X
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Outpost Kaloki X
Это видеоигра для Xbox 360, в которой игрок получает роль менеджера, которому поручено построить финансово успешную фантастическую космическую станцию.
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Another Sight
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Another Sight
ANOTHER SIGHT — сюрреалистичное фэнтези-приключение с элементами стимпанка, события которого разворачиваются в Лондоне в 1899 году, в самом конце викторианской эпохи.
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