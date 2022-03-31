E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая





В начале этого года организаторы E3 сообщили, что E3 2022 не будет проведена в физическом формате, то есть не планируется организация полноценной выставки. Однако, они отмечали, что в цифровом варианте, как это было в прошлом году, E3 2022 все же состоится. Как оказалось, не будет E3 2022 ни в каком виде.

Руководитель отдела по связям с общественностью Razer Уилл Пауэрс, сообщил, что компании получили электронное письмо с объявлением об отмене цифрового мероприятия E3. Портал IGN также независимо проверил содержание электронного письма и подтвердил данную информацию.

На данный момент сами организаторы E3 2022 не объявили игрокам, что мероприятие действительно не состоится. Портал IGN сообщает, что отмена E3 2022 может стать катализатором для организации мероприятия в лучшем виде в 2023 году.