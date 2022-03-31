Fable от Playground Games получает нового руководителя дизайном уровней





На какой стадии сейчас находится разработка игры Fable от Playground Games — загадка, ответ на которую знают только сотрудники студии и команда Xbox. Microsoft с момента анонса новой Fable в 2020 году не делится о проекте практически никакой информацией, а ходят слухи, что разработка игры продвигается медленно из-за малого опыта у студии по созданию таких проектов.

Еще один косвенный фактор, который указывает, что разработка Fable находится на раннем этапе, это новые сотрудники. Сегодня стало известно, что к команде Playground Games для работы над Fable присоединился Пол Хейнс на должности руководителя дизайном уровней. Ранее Пол работал над такими проектами, как: GRID, Dirt, Ryse: Son of Rome, Homefront: The Revolution.

Feels like if I'm going to tweet about anything, it should be this - I'm now the Lead Level Designer on @fable for @WeArePlayground 🥳 Really looking forward to showing everyone what we've been cooking up!#Xbox #Fable pic.twitter.com/yS9Rdr7pkv — PaulH (@HaynesPaul) March 31, 2022



Отметим, что только в 2022 году к студии Playground Games для работы над Fable присоединились на руководящие посты старший продюсер и ведущий художник по персоналам.