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Fable от Playground Games получает нового руководителя дизайном уровней

Fable от Playground Games получает нового руководителя дизайном уровней


На какой стадии сейчас находится разработка игры Fable от Playground Games — загадка, ответ на которую знают только сотрудники студии и команда Xbox. Microsoft с момента анонса новой Fable в 2020 году не делится о проекте практически никакой информацией, а ходят слухи, что разработка игры продвигается медленно из-за малого опыта у студии по созданию таких проектов.

Еще один косвенный фактор, который указывает, что разработка Fable находится на раннем этапе, это новые сотрудники. Сегодня стало известно, что к команде Playground Games для работы над Fable присоединился Пол Хейнс на должности руководителя дизайном уровней. Ранее Пол работал над такими проектами, как: GRID, Dirt, Ryse: Son of Rome, Homefront: The Revolution.


Отметим, что только в 2022 году к студии Playground Games для работы над Fable присоединились на руководящие посты старший продюсер и ведущий художник по персоналам.

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По материалам: newxboxone

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