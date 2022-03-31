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Горелкин предложил распространить на «белых хакеров» меры поддержки IT-отрасли

Горелкин предложил распространить на «белых хакеров» меры поддержки IT-отрасли

10:55  Автор: Варвара Комарова



Российские «белые хакеры», занимающиеся поиском критичных уязвимостей, должны получать те же льготы, что и отечественные IT-специалисты. Такое мнение высказал замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что в стране появляется спрос на новую специальность. Крупные компании нуждаются в так называемых белых хакерах — они находят уязвимости в коде, после чего ошибки оперативно ликвидируются. По данным издания, искать таких специалистов собираются через публичные программы. В частности, подобную платформу собирается открыть Ростелеком.

«Считаю, помимо гонораров за найденные уязвимости, патриотично настроенные «белые хакеры» должны получить и льготы из заявленного списка поддержки специалистов ИТ-компаний: льготную ипотеку, отсрочку от призыва, упрощенную процедуру трудоустройства. Попросил Минцифры прокомментировать этот вопрос», — написал Горелкин.

Ранее парламентарий в ходе дискуссии об альтернативной службе в армии для IT-специалистов заявлял, что «кибервойска» нужно усиливать «бывалыми бойцами» в рамках контрактной военной службы. Отсрочку от срочной службы, по мнению депутата, необходимо распространять на молодежь, желающую служить на отечественном IТ-поприще.

В кабмине уточнили, кто из IT-специалистов получит отсрочку от армии




#технологии #IT


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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