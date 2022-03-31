Хинштейн: Вопрос о «приземлении» «Википедии» остается открытым

20:09 Автор: Наталия Васильева

«Википедию» планировали включить в список организаций, подпадающих под действие так называемого закона о «приземлении», однако в первый перечень Роскомнадзора интернет-энциклопедия не попала, тем не менее вопрос о ее «приземлении» остается открытым. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Ранее Роскомнадзор сообщил, что составит административный протокол на «Википедию» по статье 13.41 КоАП РФ за неудаление недостоверной информации о спецоперации, проводимой на Украине Вооруженными силами РФ. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор призвал интернет-энциклопедию незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике спецоперации. За неудаление такой информации в установленный срок предусмотрен штраф в размере 4 миллионов рублей, предупредили в Роскомнадзоре.

«Вопрос о «приземлении» в России «Википедии» — остается открытым. Первоначально этот ресурс предполагали «приземлять», но в первый перечень Роскомнадзора он не попал. Хотя все основания по закону для этого имеются», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя сообщение Роскомнадзора.





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В июле 2021 года Президент Владимир Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов. Документ обязывает владельцев зарубежных интернет-ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юрлица, которые должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России. Закон распространяется на ресурсы, ежесуточная российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении как минимум трех месяцев.

В реестр компаний, подпадающих под действие закона, вошли: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta* (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

* Деятельность организации запрещена на территории России.

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