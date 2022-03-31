Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Хинштейн: Вопрос о «приземлении» «Википедии» остается открытым

Хинштейн: Вопрос о «приземлении» «Википедии» остается открытым

Хинштейн: Вопрос о «приземлении» «Википедии» остается открытым

20:09  Автор: Наталия Васильева



«Википедию» планировали включить в список организаций, подпадающих под действие так называемого закона о «приземлении», однако в первый перечень Роскомнадзора интернет-энциклопедия не попала, тем не менее вопрос о ее «приземлении» остается открытым. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Ранее Роскомнадзор сообщил, что составит административный протокол на «Википедию» по статье 13.41 КоАП РФ за неудаление недостоверной информации о спецоперации, проводимой на Украине Вооруженными силами РФ. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор призвал интернет-энциклопедию незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике спецоперации. За неудаление такой информации в установленный срок предусмотрен штраф в размере 4 миллионов рублей, предупредили в Роскомнадзоре.

«Вопрос о «приземлении» в России «Википедии» — остается открытым. Первоначально этот ресурс предполагали «приземлять», но в первый перечень Роскомнадзора он не попал. Хотя все основания по закону для этого имеются», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя сообщение Роскомнадзора.


Читайте также:

• Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации на Украине • Горелкин: список «приземляющихся» IT-компаний может дополняться

В июле 2021 года Президент Владимир Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов. Документ обязывает владельцев зарубежных интернет-ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юрлица, которые должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России. Закон распространяется на ресурсы, ежесуточная российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении как минимум трех месяцев.

В реестр компаний, подпадающих под действие закона, вошли: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta* (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

* Деятельность организации запрещена на территории России.



#интернет #соцсети

Ещё материалы: Александр Хинштейн


24
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ровно 8 лет назад Фил Спенсер был объявлен главой Xbox
Ровно 8 лет назад Фил Спенсер был объявлен главой Xbox
Игра с открытым миром The Courier выйдет на Xbox в этом году на Xbox Series X | S
Игра с открытым миром The Courier выйдет на Xbox в этом году на Xbox
Ксения Собчак высмеяла Малышеву, сбежавшую в США
Ксения Собчак высмеяла Малышеву, сбежавшую в США
Лиза Арзамасова показала 7-месяного сына Авербуха
Лиза Арзамасова показала 7-месяного сына Авербуха
20 случаев, когда люди заказали что-то в Интернете, но получили совсем иное
20 случаев, когда люди заказали что-то в Интернете, но получили
Алеся Кафельникова призналась, почему отдала дочь на воспитание своей маме
Алеся Кафельникова призналась, почему отдала дочь на воспитание своей
Эвелина Бледанс высказалась о сбежавших звездах
Эвелина Бледанс высказалась о сбежавших звездах
Слух: Серия игр Shadowrun может выйти на консолях Xbox
Слух: Серия игр Shadowrun может выйти на консолях Xbox
Две апрельские игры уже доступны бесплатно по Games With Gold
Две апрельские игры уже доступны бесплатно по Games With Gold
Бывший муж Ксении Бородиной посмеялся над ее любовником
Бывший муж Ксении Бородиной посмеялся над ее любовником
Анна Семенович рассказала об охотнике за звездами
Анна Семенович рассказала об охотнике за звездами
Анна Семенович рыдала после расставания с женатым мужчиной
Анна Семенович рыдала после расставания с женатым мужчиной

Топ на сегодня

Объявлена дата выхода долгожданной The Stanley Parable на Xbox
Объявлена дата выхода долгожданной The Stanley Parable на Xbox
Dead Cells получает новый бесплатный контент с обновлением Break the Bank
Dead Cells получает новый бесплатный контент с обновлением Break the
Фантастика, скандалы, криминал и секс: главные сериалы весны
Фантастика, скандалы, криминал и секс: главные сериалы весны
Татьяна Лазарева заявила, что ее выперли отовсюду
Татьяна Лазарева заявила, что ее выперли отовсюду
Надежда Бабкина имеет совместный бизнес с молодым мужем
Надежда Бабкина имеет совместный бизнес с молодым мужем

Еще по теме

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации на Украине
Роскомнадзор опроверг сообщения о полной разблокировке сайта "Луркоморье"
Хинштейн не видит рисков подпадания «Википедии» под закон об иноагентах
Россиян, находящихся в странах с режимом ЧП, намерены освободить от платы за международный роуминг