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Игра с открытым миром The Courier выйдет на Xbox в этом году на Xbox Series X | S

Игра с открытым миром The Courier выйдет на Xbox в этом году на Xbox Series X | S


Разработчики из студии Crescent Moon Games анонсировали игру с открытым миром — The Courier, которая выйдет в этом году на Xbox Series X | S, Playstation 5, PC и Switch. Проект предлагает стать почтальоном, который оказывается на загадочном острове, где он должен выполнять свою работу. Создатели проекта обещают около 8 часов геймплея в игре The Courier.

Ниже можно видеть первый трейлер игры The Courier. Как обещают разработчики, в проекте игроков ждет интересный сюжет, возможность исследовать остров на различных транспортных средствах, мини-игры, увлекательные загадки и многое другое.

На приставках Xbox One релиз The Courier не запланирован, игра выйдет только на новом поколении консолей.


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По материалам: newxboxone

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