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Эти 2 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные

Эти 2 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные


На этих выходных на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет бесплатно сыграть в две игры.

Первый проект — это мультиплеер Call of Duty: Vanguard, который будет доступен бесплатно не только на этих выходных, а в течение 2 недель. С 30 марта по 13 апреля играть можно в мультиплеер Call of Duty: Vanguard на приставках Xbox бесплатно.

Второй проект — игра Epic Chef. Игра вышла в конце прошлого года — это одиночный проект, который рассказывает о жизни, кулинарии и крафтинге. В него можно играть бесплатно на этих выходных — до 3 апреля в рамках акции Free Play Days.

Call of Duty: Vanguard (мультиплеер)


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Call of Duty®: Vanguard

В течение ограниченного времени присоединяйтесь к сетевой игре Call of Duty®: Vanguard бесплатно с 30 марта по 13 апреля.
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Epic Chef


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Epic Chef

В Epic Chef вам предстоит экспериментировать с разнообразными ингредиентами и готовить кулинарные шедевры. Приготовьтесь пройти множество испытаний и стать лучшим шеф-поваром Амброзии.
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По материалам: newxboxone

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