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Эти 20+ игр, изданий и DLC выйдут на Xbox в апреле + релизы в Game Pass

Эти 20+ игр, изданий и DLC выйдут на Xbox в апреле + релизы в Game Pass


Наступает апрель, и в этом году он пока не предполагает действительно крупные игровые релизы на Xbox One и Xbox Series X | S. Самым ожидаемой игрой апреля можно считать масштабную LEGO игру — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая выходит в начале месяца. Что касается остальных проектов, действительно интересного мало, но всегда в ходе месяца могут быть анонсировать новые игры, релиз которых состоится в том же месяце.

На данный момент список апрельских релизов на Xbox выглядит следующим образом:



Flat Kingdom Paper’s Cut Edition (1 апреля)



MLB The Show 22 Deluxe / MVP Edition (1 апреля)



Super Cyborg (1 апреля)



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (5 апреля)



MLB The Show 22 (5 апреля)



Outbreak: Contagious Memories (6 апреля)



Chinatown Detective Agency (7 апреля)



Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 апреля)



Godfall: Ultimate Edition (7 апреля)



Kombinera (7 апреля)



Slipstream (7 апреля)



Back 4 Blood: Tunnels of Terror (12 апреля)



Road96 (14 апреля)



Winter Ember (19 апреля)



Anuchard (21 апреля)



Chernobylite: Enhanced Edition (21 апреля)



Galactic Wars EX (21 апреля)



Hot Wheels Unleashed: Monster Trucks Expansion (21 апреля)



Lumote: The Mastermote Chronicles (21 апреля)



MotoGP 22 (21 апреля)



orbit.industries (21 апреля)



Ganryu 2: Hakuma Kojiro (22 апреля)



The Serpent Rogue (26 апреля)

Game Pass

Что касается Game Pass, сейчас известно только о 2 играх на апрель для подписки:



MLB The Show 22 (5 апреля)



Chinatown Detective Agency (7 апреля)
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По материалам: newxboxone

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