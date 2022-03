Эти 20+ игр, изданий и DLC выйдут на Xbox в апреле + релизы в Game Pass





Наступает апрель, и в этом году он пока не предполагает действительно крупные игровые релизы на Xbox One и Xbox Series X | S. Самым ожидаемой игрой апреля можно считать масштабную LEGO игру — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая выходит в начале месяца. Что касается остальных проектов, действительно интересного мало, но всегда в ходе месяца могут быть анонсировать новые игры, релиз которых состоится в том же месяце.

На данный момент список апрельских релизов на Xbox выглядит следующим образом:

Game Pass

Flat Kingdom Paper’s Cut Edition (1 апреля)MLB The Show 22 Deluxe / MVP Edition (1 апреля)Super Cyborg (1 апреля)LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (5 апреля)MLB The Show 22 (5 апреля)Outbreak: Contagious Memories (6 апреля)Chinatown Detective Agency (7 апреля)Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 апреля)Godfall: Ultimate Edition (7 апреля)Kombinera (7 апреля)Slipstream (7 апреля)Back 4 Blood: Tunnels of Terror (12 апреля)Road96 (14 апреля)Winter Ember (19 апреля)Anuchard (21 апреля)Chernobylite: Enhanced Edition (21 апреля)Galactic Wars EX (21 апреля)Hot Wheels Unleashed: Monster Trucks Expansion (21 апреля)Lumote: The Mastermote Chronicles (21 апреля)MotoGP 22 (21 апреля)orbit.industries (21 апреля)Ganryu 2: Hakuma Kojiro (22 апреля)The Serpent Rogue (26 апреля)

Что касается Game Pass, сейчас известно только о 2 играх на апрель для подписки:

MLB The Show 22 (5 апреля)Chinatown Detective Agency (7 апреля)