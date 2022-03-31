Эти 20+ игр, изданий и DLC выйдут на Xbox в апреле + релизы в Game Pass
Сегодня, 01:45
Наступает апрель, и в этом году он пока не предполагает действительно крупные игровые релизы на Xbox One и Xbox Series X | S. Самым ожидаемой игрой апреля можно считать масштабную LEGO игру — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая выходит в начале месяца. Что касается остальных проектов, действительно интересного мало, но всегда в ходе месяца могут быть анонсировать новые игры, релиз которых состоится в том же месяце.
На данный момент список апрельских релизов на Xbox выглядит следующим образом:
Flat Kingdom Paper’s Cut Edition (1 апреля)
MLB The Show 22 Deluxe / MVP Edition (1 апреля)
Super Cyborg (1 апреля)
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (5 апреля)
MLB The Show 22 (5 апреля)
Outbreak: Contagious Memories (6 апреля)
Chinatown Detective Agency (7 апреля)
Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 апреля)
Godfall: Ultimate Edition (7 апреля)
Kombinera (7 апреля)
Slipstream (7 апреля)
Back 4 Blood: Tunnels of Terror (12 апреля)
Road96 (14 апреля)
Winter Ember (19 апреля)
Anuchard (21 апреля)
Chernobylite: Enhanced Edition (21 апреля)
Galactic Wars EX (21 апреля)
Hot Wheels Unleashed: Monster Trucks Expansion (21 апреля)
Lumote: The Mastermote Chronicles (21 апреля)
MotoGP 22 (21 апреля)
orbit.industries (21 апреля)
Ganryu 2: Hakuma Kojiro (22 апреля)
The Serpent Rogue (26 апреля)
Game Pass
Что касается Game Pass, сейчас известно только о 2 играх на апрель для подписки:
MLB The Show 22 (5 апреля)
Chinatown Detective Agency (7 апреля)
По материалам: newxboxone