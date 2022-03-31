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Эвелина Бледанс высказалась о сбежавших звездах

Эвелина Бледанс высказалась о сбежавших звездах
Актриса Эвелина Бледанс считает, что все вернутся. В конце февраля и начале марта из России уехали многие медиаперсоны. Практически все они в один голос твердили, что в скором времени вернутся. Однако вернулись пока не все уехавшие. Артистка никуда уезжать не планирует. Кроме того, она считает, что рано или поздно вернутся все те, кто экстренно покинул родину.
Эвелина Бледанс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я в своей стране, в своем доме, со своей семьей, работой и радостью бытия. А все, кто поубегал сейчас, поджав хвосты, непременно вернутся. Русские сейчас нужны только в России, да и дорого жить за границей», — призналась Бледанс «Комсомольской правде». Напомним, в тот период, когда звезды массово уезжали за границу, Бледанс с сыном была на Мальдивах. В Россию они вернулась специальным рейсом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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