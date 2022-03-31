Эвелина Бледанс высказалась о сбежавших звездах

Актриса Эвелина Бледанс считает, что все вернутся. В конце февраля и начале марта из России уехали многие медиаперсоны. Практически все они в один голос твердили, что в скором времени вернутся. Однако вернулись пока не все уехавшие. Артистка никуда уезжать не планирует. Кроме того, она считает, что рано или поздно вернутся все те, кто экстренно покинул родину.Эвелина Бледанс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я в своей стране, в своем доме, со своей семьей, работой и радостью бытия. А все, кто поубегал сейчас, поджав хвосты, непременно вернутся. Русские сейчас нужны только в России, да и дорого жить за границей», — призналась Бледанс «Комсомольской правде». Напомним, в тот период, когда звезды массово уезжали за границу, Бледанс с сыном была на Мальдивах. В Россию они вернулась специальным рейсом.