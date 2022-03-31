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Кандидатов в атаманы казачьего общества хотят обязать отчитываться о доходах

Кандидатов в атаманы казачьего общества хотят обязать отчитываться о доходах

14:45  Автор: Юлия Катенёва


Законопроект: № 97974-8



Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил обязать претендующих на должность атамана Всероссийского казачьего общества отчитываться о доходах и расходах. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно инициативе, сведения необходимо будет предоставлять при внесении представления о назначении на эту должность президенту.

В пояснительной записке подчеркивается, что документ носит антикоррупционную направленность и разработан в связи с Национальным планом противодействия коррупции на 2021—2024 годы, утвержденным Президентом России в понедельник.

Так, документ предусматривает возможность расширения круга лиц, на которых будут распространяться антикоррупционные требования, ограничения и запреты. В частности, в этот круг лиц включили кандидатов на должность атамана Всероссийского казачьего общества, а также региональных депутатов, не замещающих госдолжности субъектов РФ.


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#коррупция

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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