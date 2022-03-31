Кандидатов в атаманы казачьего общества хотят обязать отчитываться о доходах
14:45 Автор: Юлия Катенёва
Законопроект: № 97974-8
Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил обязать претендующих на должность атамана Всероссийского казачьего общества отчитываться о доходах и расходах. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
Согласно инициативе, сведения необходимо будет предоставлять при внесении представления о назначении на эту должность президенту.
В пояснительной записке подчеркивается, что документ носит антикоррупционную направленность и разработан в связи с Национальным планом противодействия коррупции на 2021—2024 годы, утвержденным Президентом России в понедельник.
Так, документ предусматривает возможность расширения круга лиц, на которых будут распространяться антикоррупционные требования, ограничения и запреты. В частности, в этот круг лиц включили кандидатов на должность атамана Всероссийского казачьего общества, а также региональных депутатов, не замещающих госдолжности субъектов РФ.
Читайте также:
• Кандидаты на выборах должны будут декларировать сделки в цифровой валюте • Руководителей госпредприятий хотят обязать отчитываться о доходах • Пискарев: необходимо разработать механизм возмещения ущерба от коррупционеров
#коррупция
Ещё материалы: Виктор Водолацкий