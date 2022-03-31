Ксения Собчак высмеяла Малышеву, сбежавшую в США

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о дорогой недвижимости, которой обзавелась Елена Малышева в Майами. Ксения Собчак отреагировала на новость об отъезде Елены Малышевой в Штаты. Накануне журналисты узнали, что ведущая шоу «Жить здорово» на Первом канале покинула Россию. Ближайшие полгода она собирается жить в США, где у неё есть роскошный дом за шесть миллионов долларов. Дело в том, что Малышева потеряла работу в столице. Работа команды шоу поставлена на паузу в связи с решением руководства. Пресс-служба Первого канала накануне подтвердила, что программа Малышевой не вернется в эфир в самое ближайшее время.Елена Малышева Собчак назвала Малышеву «умной женщиной», которая не променяла недвижимость за границей на домик у побережья Черного моря. «Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина», — съязвила Собчак. Впрочем, Собчак и сама еще месяц назад уехала из России. Ведущая поселилась с сыном Платоном в Израиле. Любопытно, что ради переезда Ксении пришлось надолго расстаться с мужем — Константином Богомоловым. Он остался в столице и работает над новыми постановками Театра на Малой Бронной. На днях, кстати, Собчак анонсировала, что вернется домой в апреле ради проведения бизнес-форума. Однако многие подозревают, что ведущая на самом деле не приедет в Россию в ближайшее время, а на мероприятии выступит в онлайн формате. Говорят, что Ксения, как и Алла Пугачева, подала документы на получение израильского паспорта и ждет решения по этому вопросу.