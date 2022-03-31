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Лиза Арзамасова показала 7-месяного сына Авербуха

Лиза Арзамасова показала 7-месяного сына Авербуха
Актриса Лиза Арзамасова поделилась милым фото с подросшим сыном Левой, который растет ее копией. Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она многим знакома по сериалу «Папины дочки». Однако также актриса играет в кино. Многие любят ее роль в фильме «Любовь в большом городе». Примечательно, что она продолжает активно работать. Два года назад артистка также стала говорить о личной жизни. Ее роман с Ильей Авербухом перерос в серьезные отношения. Они поженились и не так давно стали родителями, теперь у них растет сын Лев. Стоит отметить, что от первого брака у фигуриста есть сын Мартин. Он подружился с новой избранницей отца. В последнее время Арзамасова часто выходит в свет с мужем. Она даже выступала с ним на льду. А вот 31 марта Лиза решила порадовать поклонников домашним снимком с 7-месячным Львом.  Она запечатлелась с кудряшками, но без макияжа, а вот Лев предстал с удивленным лицом. Он был в белом боди с принтом в виде машин. Его волосы были уложены в одну сторону.
Лиза Арзамасова с сыном Левой «Лёва. Это Клёво🦁», подписала фото Арзамасова. Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит малыш. Многие считают, что он растет копией мамы. Ранее это отмечал и Авербух. Он признавался, что рад этому факту. «Какие вы классные!», «Какие милые», «Какой красавчик», «Клон мамы», «Твоя копия», «До чего хорошо», «Эти глаза цвета неба», «Сладкий малыш», «Ой, классные», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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