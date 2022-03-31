Лунный день сегодня 31 марта 2022 года

Вадим Карасев

Сегодня последний день марта. Астрологи считают, что этот день лучше встречать с лунным календарем, чтобы правильно распланировать свои дела и подвести итоги месяца. Подсказки астрологов помогут сделать любой день удачным и привлечь везение.

Сегодня отличный день для того, чтобы попробовать отказаться от ограничивающих убеждений и ментальных барьеров. Если вы начнете бороться с ними, то ваша жизнь изменится к лучшему, однако, этот процесс может стать довольно затратным в плане энергетики.

Фаза Луны: сегодняшний день — последний перед новой Луной. Ночное светило последний день убывает, причем делает это в Знаке Рыб. Вполне вероятно, что многие ощутят упадок сил, но это не будет столько критичным, сколько могло бы быть. В целом день обещает быть продуктивным и приятным.

Магнитные бури 31 марта: магнитосфера Земли в пределах нормы, вспышек на Солнце в ближайшие дни не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

свидания;дружеские встречи;общение;корпоративы;прогулки.прокрастинация;ревность;черствость.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что для хлопот по дому этот день будет нейтральным: можно заниматься любыми видами домашних дел, но если хочется перенести стирку или уборку на выходные — сделайте это. Энергия пока близка к нулю, так что ее будет недостаточно для того, чтобы блестяще справиться с тем, что нам делать совершенно не хочется.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

В этот день удачу принесет только та одежда, которая нравится вам самим. Благоприятны сочные цвета, контрастные сочетания, необычные фасоны. Все это поможет вам стать успешнее в творческой работе. Можно одеваться максимально сдержанно — в этом тоже буду свои плюсы. Например, так вы сможете быть более сосредоточенными.

Талисман дня — яшма. Этот камень трансформирует слабые стороны человека в сильные. Она помогает бороться с ментальной слабостью. Повысить силу духа вам помогут золотые украшения. Если день хочется провести в максимальном спокойствии, лучше отдать предпочтение изделиям из платины.

Любовь и общение в этот 29 лунный день

Негативным качеством дня окажется скупость. Не бойтесь дарить людям время эмоциональную поддержку. Возможно, кому-то из ваших близких потребуется доброе слово, сочувствие. Не стоит отказывать людям в этом. Ваша доброта точно вернется к вам в предстоящем лунном месяце.





Полезными сегодня будут дружеские встречи. Можно запланировать насыщенный вечер, но только с теми, кто вам действительно дорог. Также день подходит для тех, кто хочет пообщаться со второй половинкой, наладить отношения после ссоры или кризиса. Отношения могут выйти на новый уровень. Людям будет значительно легче знакомиться.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня возможны небольшие скачки настроения. Старайтесь не перегружать себя работой. Если выбора нет, то чтобы восстановиться, можно использовать эти пять способов вернуть себе силы и жизненную энергию. Также в этот день нужно не переутомляться, не злоупотреблять большим количеством кофе, вовремя питаться и не проводить много времени без перерыва за монитором компьютера.

Самый конец месяца, совпадающий с концом лунного цикла, — просто подарок для тех, кто никак не начнет тренировки, не запишется в бассейн и не приступит к решению важных накопившихся проблем и задач. Не нужно ждать понедельника: пора сделать первый шаг уже в этот четверг.

Финансы и работа 31 марта

В этот четверг астрологи рекомендуют не соглашаться на переработки, каким бы не было предложение начальства. Подходящие дела — совещания, летучки, корпоративы, планирование. В работе необходимы перерывы, и лучше делать их осмысленными. Отложите подальше социальные сети.

Серьезные финансовые вопросы в этот день астрологи рекомендуют не решать: высока вероятность того, что мы не сможем понять истинную ценность вещей. По этой причине можно переплатить за товар или услугу. Но есть и благоприятные покупки: к примеру, можно купить что-то для дома.