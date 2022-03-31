Мария Горбань показала своих детей в интерьерах нового коттеджа

Актриса Мария Горбань запечатлела 7-летнюю Стефанию и 7-месячного Нилана в милых пижамах, играющих на полу нового дома. Исполнительница главной роли в новом сериале «Модный синдикат» Мария Горбань опубликовала в личном микроблоге фото своих детей. Примечательно, что малыши играли в новом доме. Недавно Горбань с мужем и наследниками переехали в подмосковный коттедж. Артистка запечатлела детей в спальне старшей дочери Стефании. Наследники Марии в белоснежных пижамах с забавными рисунками играли на ковре крупной вязки.Дети Марии Горбань На заднем плане можно было разглядеть панорамные окна дома, светлые стены и мебель. Старшая дочь Горбань проснулась, а ее братик уже поспешил к ней в комнату играть.Дети Марии Горбань «Теплым бывает все — разговоры, взгляды, письма, люди… Это то особое ощущение, которое дает нам силы жить, верить, мечтать, любить…» — написала Мария в своем телеграме. Напомним, ранее Мария Горбань показала интерьер гостиной в своем новом подмосковном доме. Знаменитость выбрала оливковый угловой диван и похвасталась кирпичным камином.