Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Горбань показала своих детей в интерьерах нового коттеджа

Мария Горбань показала своих детей в интерьерах нового коттеджа
Актриса Мария Горбань запечатлела 7-летнюю Стефанию и 7-месячного Нилана в милых пижамах, играющих на полу нового дома. Исполнительница главной роли в новом сериале «Модный синдикат» Мария Горбань опубликовала в личном микроблоге фото своих детей. Примечательно, что малыши играли в новом доме. Недавно Горбань с мужем и наследниками переехали в подмосковный коттедж. Артистка запечатлела детей в спальне старшей дочери Стефании. Наследники Марии в белоснежных пижамах с забавными рисунками играли на ковре крупной вязки.
Дети Марии Горбань На заднем плане можно было разглядеть панорамные окна дома, светлые стены и мебель. Старшая дочь Горбань проснулась, а ее братик уже поспешил к ней в комнату играть.
Дети Марии Горбань «Теплым бывает все — разговоры, взгляды, письма, люди… Это то особое ощущение, которое дает нам силы жить, верить, мечтать, любить…» — написала Мария в своем телеграме. Напомним, ранее Мария Горбань показала интерьер гостиной в своем новом подмосковном доме. Знаменитость выбрала оливковый угловой диван и похвасталась кирпичным камином.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
Объявлено, что Legal Dungeon выйдет на Xbox — уже на следующей неделе
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
E3 2022 полностью отменена, в том числе цифровая
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка
Регина Тодоренко боится за будущего ребенка
Мария Горбань показала своих детей в интерьерах нового коттеджа
Мария Горбань показала своих детей в интерьерах нового коттеджа
Алексей Чадов высказался о сбежавших звездах
Алексей Чадов высказался о сбежавших звездах
Дочь Анастасии Заворотнюк похудела до анорексии из-за болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк похудела до анорексии из-за болезни мамы
Слух: Microsoft готовит семейный план Game Pass, его запустят в этом году
Слух: Microsoft готовит семейный план Game Pass, его запустят в этом
Fable от Playground Games получает нового руководителя дизайном уровней
Fable от Playground Games получает нового руководителя дизайном
Ровно 8 лет назад Фил Спенсер был объявлен главой Xbox
Ровно 8 лет назад Фил Спенсер был объявлен главой Xbox
Игра с открытым миром The Courier выйдет на Xbox в этом году на Xbox Series X | S
Игра с открытым миром The Courier выйдет на Xbox в этом году на Xbox
Ксения Собчак высмеяла Малышеву, сбежавшую в США
Ксения Собчак высмеяла Малышеву, сбежавшую в США
Лиза Арзамасова показала 7-месяного сына Авербуха
Лиза Арзамасова показала 7-месяного сына Авербуха

Топ на сегодня

Эти 20+ игр, изданий и DLC выйдут на Xbox в апреле + релизы в Game Pass
Эти 20+ игр, изданий и DLC выйдут на Xbox в апреле + релизы в Game
Практики, которые помогают услышать внутренний голос
Практики, которые помогают услышать внутренний голос
SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае
SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае
Лунный день сегодня 31 марта 2022 года
Лунный день сегодня 31 марта 2022 года
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня покинут подписку Game Pass

Еще по теме

Мария Горбань показала интерьер своего загородного коттеджа
Мария Горбань уменьшила себе грудь
Мария Горбань в купальнике показала, как выглядела на втором месяце беременности
Мария Горбань снялась топлес и указала свой вес