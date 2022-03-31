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Microsoft передумала удалять функцию отправки в Twitter скриншотов и клипов

Microsoft передумала удалять функцию отправки в Twitter скриншотов и клипов


Несколько недель назад инсайдеры Xbox получили обновление прошивки, в которой не обнаружили функцию быстрой отправки записанных через DVR скриншотов и клипов в Twitter. Согласно новой версии прошивки, игрокам предлагалась отправлять контент на телефон, а уже оттуда можно было отправить в разные социальные сети. Напрямую же с Xbox отправку в Twitter убрали, без объяснения причины.


Данное решение было негативно воспринято игровым сообществом, и Microsoft теперь вернула все как было раньше. Руководитель программы Xbox Insider Брэд Россетти написал, что функция быстрой отправки скриншотов и клипов в Twitter возвращается в тестовые сборки, удалять ее больше не планируют.

Отметим, что Россетти не объяснил, зачем функция ранее была удалена, но, похоже, вернуть ее помогло недовольство игроков, которые писали, что это был один из удобных способов поделиться записанным контентом.

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По материалам: newxboxone

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