Напоминаем: последний шанс забрать мартовские игры по Games With Gold

Завершается март, и сегодня подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate имеют последний шанс забрать две игры, которые предлагались в рамках программы Games With Gold во второй половине месяца. Напоминаем, что игры в рамках Games With Gold раздаются бесплатно, их можно забрать к себе на аккаунт при наличии «золотой» подписки. Остается последний день для этих двух игр: The Flame in the Flood и SpongeBob’s Truth or Square.

The Flame in the Flood

Попробуйте выжить в дикой местности, передвигаясь пешком и на плоту по течению процедурно генерируемой реки. Собирайте еду, мастерите инструменты и избегайте хищников!

Spongebob: Truth or Square

Губка Боб Квадратные Штаны попал в затруднительное положение. После того, как мистер Крабс поручил ему сохранить формулу крабсбургеров в безопасности, Губка Боб охвачен горем из-за потери рецепта.



